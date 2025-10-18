מטה החטופים נשלח בידי מחאת קפלן? חן אביגדורי במפגש קצוות
לאור חתימת ההסכם מול חמאס הגיע אחד המבקרים החריפים של ראש הממשלה לדיון סוער עם נוה דרומי • האם הוא מודה לנתניהו על ההסכם שחתם? • צפו
לאור חתימת ההסכם מול חמאס, השבת החטופים וסיום המלחמה, הגיע חן אביגדורי, אחד המבקרים החריפים של ראש הממשלה נתניהו, למפגש קצוות סוער עם נוה דרומי. כעת, הוא משיב האם לדעתו מטה החטופים נשלט בידי מחאת קפלן? והאם הוא מודה לנתניהו על ההסכם?
צפו במפגש המלא - מעלה
