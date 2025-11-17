אירוע חריג: תינוקת פונתה מגן ונפטרה - המשטרה חוקרת

אירוע חריג בקריות: תינוקת בת חצי שנה פונתה היום (שני) מגן פרטי לבית החולים רמב"ם כשהיא במצב אנוש, אולם לאחר זמן קצר מעת הגעתה לבית החולים נקבע מותה. המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות מותה, כאשר מהחשד הראשוני עולה כי היא נחנקה.

כאמור, אחר הצהריים התקבל דיווח במוקד המשטרה לאחר שתינוקת שפונתה לבית החולים נפטרה. שוטרי תחנת זבולון הגיעו למקום ועיכבו לחקירה את בעלי הגן הפרטי, גבר ואישה, בחשד לרשלנות.

התינוקת אושפזה בעקבות חנק מחוסר אוויר, כאשר עדיין לא ברור אם נחנקה משמיכה או שמשכה עליה סוג של וילון. אך ההנחה הרווחת במשטרה היא כי התינוקת נפטרה מחוסר חמצן.