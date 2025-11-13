שנה לאחר שנפטר: הורי הפצוע הקשה ביותר מה-7.10 חוזרים לעוטף
משפחתו של יונה בריף, לוחם דובדבן שנפצע אנושות ביום הטבח - ומת מפצעיו לפני שנה, הגיעה לכפר עזה, המקום בו לחם ונפצע • הם פגשו את עשרות התושבים אותם הציל בבוקר הקשה • צפו בריאיון
שי ישראלכתב מגזין
בשבוע הבא תציין משפחת בריף שנה למותו של בנה יונה, לוחם דובדבן, הפצוע הקשה ביותר ב-7 באוקטובר, שנפטר אחרי מאבק של חודשים ארוכים. הוריו ביקרו לאחרונה בקיבוץ כפר עזה, במקום שבו הוא לחם ונפצע, ופגשו את התושבים שהציל. כתבנו שי ישראל ליווה אותם.
