שנה לאחר שנפטר: הורי הפצוע הקשה ביותר מה-7.10 חוזרים לעוטף

בשבוע הבא תציין משפחת בריף שנה למותו של בנה יונה, לוחם דובדבן, הפצוע הקשה ביותר ב-7 באוקטובר, שנפטר אחרי מאבק של חודשים ארוכים. הוריו ביקרו לאחרונה בקיבוץ כפר עזה, במקום שבו הוא לחם ונפצע, ופגשו את התושבים שהציל. כתבנו שי ישראל ליווה אותם.

הכתבה המלאה - בראש העמוד