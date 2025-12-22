השחיתות בהסתדרות: עם מי גבאי ובר דוד לא יכולים ליצור קשר?

פרשת השחיתות בהסתדרות: אחרי שבית המשפט קבע היום שארנון בר דוד הושעה מתפקידו ל-90 יום נוספים, כתבתנו לי עייש מפרסמת הערב (שני) את רשימת המעורבים איתם עזרא גבאי ובר דוד לא יכולים ליצור עימם קשר ומי שלא נכלל ברשימה למרות החשד למעורבותו.

מעצרו בתנאים מגבילים של יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד הוארך היום ב-90 ימים נוספים, לאחר שבית משפט השלום בראשון לציון קיבל את בקשת המשטרה. בין היתר נאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשת השחיתות, הרחקה מגופי ההסתדרות ואיסור עיסוק בתחום.

בנוסף, ההסתדרות הודיעה כי רועי יעקב ימלא את מקומו של בר דוד, למשך תקופת היעדרו. "העברת הסמכויות לתקופת היעדרותו של בר דוד, נועדה להבטיח רציפות תפקודית ניהולית וארגונית. ההסתדרות ממשיכה לפעול כסדרה, תוך מחויבות עמוקה לציבור העובדות והעובדים בישראל", נמסר.