חולת הסרטן נדהמה: האחות המסורה מנהלת רומן עם בת זוגה

בזמן שנאבקה במחלת הסרטן, ט' לא שיערה שתיאלץ להיאבק גם על הצדק. במשך כשנתיים טופלה ט' בבית החולים איכילוב בידי אחות שליוותה אותה במסירות, טיפלה בה לעיתים גם בביתה והפכה, לדבריה, לדמות קרובה כמעט כמו בת משפחה. אלא שלטענת ט', בהמשך התברר לה כי מאחורי הקשר הקרוב חצו היחסים גבולות מקצועיים חמורים. את סיפורה הביאה היום (ראשון) כתבתנו לענייני רווחה גילה צוקרון גולן.

לדבריה, האחות ניהלה קשר אינטימי עם בת זוגה - קשר שהתנהל במקביל לטיפול הרפואי הצמוד שניתן לה. ט' מספרת כי גילוי הרומן גרם לה לטלטלה קשה, דווקא בתקופה שבה הייתה פגיעה וחלשה במיוחד.

כאשר פנתה הנהלת בית החולים והגישה תלונה רשמית, היא טוענת כי הטיפול בפרשה היה לקוי ולא מספק. לדבריה, לא ננקטו צעדים הולמים, ולא ניתן לה מענה ראוי לתחושת הפגיעה והפרת האמון שחוותה.

כעת, ט' מבקשת להשמיע את קולה ולחשוף את סיפורה, לא רק למען עצמה, אלא גם כדי להציף שאלות קשות על גבולות, אתיקה ואחריות במערכת הבריאות, במיוחד כשמדובר בחולים במצבים רגישים ופגיעים במיוחד.

