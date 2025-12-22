ניר דבורי מגיב לביקורת: "לא העליתי על דעתי שהם משרתים את קטאר"

הכתב הצבאי של חדשות 12, ניר דבורי, הגיב היום (שני) לראשונה לסערה סביב חשיפת i24NEWS על "החדרת המסרים מקטאר", לאחר שנחשף כי היה אחד מהעיתונאים שקיבלו ופרסמו תדרוכים מפוברקים מלשכת ראש הממשלה, שנועדו לקדם נרטיב פרו-קטארי.

"לכל מי שחובט בי מאתמול, רק להבהיר", כתב דבורי ברשתות החברתיות, "כל הפרסומים שצוטטו היו מתוך מידע שקיבלתי מדוברו הצבאי של רוה"מ בזמן מלחמה בענייני המלחמה. לא העליתי על דעתי שאנשי נתניהו משרתים את קטאר תמורת תשלום".

דבורי הדגיש כי הוא היה הראשון לדווח על הפרשה בשידור לאחר שנחשפה, וכי הוא אף נקרא למסור עדות פתוחה במשטרה. "אני על המוקד, אבל כולם יודעים שפלדשטיין תדרך בשם רוה"מ את כולם וכולם פרסמו. הוא גם העלה בשיחות שלנו את רוה"מ על הקו כשהיה צריך", הוסיף.

הכתב הצבאי התייחס גם לביקורת הפנימית שהופנתה כלפיו מצד קולגות, ובראשם הכתב המדיני ירון אברהם, שכינה את התנהלות העיתונאים המעורבים "בושה למקצוע".

"לא במקרה חלק עוסקים בי וביחסים ביני לבין הקולגות – מודה, אני צריך להשתפר בזה ומתנצל אם מישהו נפגע – ולא בעניין המרכזי: אנשי ראש הממשלה פעלו עבור קטאר ביודעין ובתשלום בזמן מלחמה", סיכם דבורי.

כזכור, חשיפת i24NEWS חשפה התכתבויות בין הדובר הצבאי של ראש הממשלה אלי פלדשטיין, לבין הלוביסט ישראל איינהורן, שנועדו לקדם מסרים פרו-קטאריים באמצעות תדרוכים מפוברקים שהועברו לעיתונאים.