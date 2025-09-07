התכנית החדשה להעברת אלפי אסירים למעצר בית | חשיפה

מומלצים -

במערכת אכיפת החוק מקדמים תכנית לפיה אסירים שנשפטו לעונשי מאסר של שנים בודדות יוכלו לשרת את השנים האחרונות של עונשם במאסר בית, באמצעות איזוק אלקטרוני - כך נחשף הערב (ראשון) במהדורה המרכזית של i24NEWS. המהלך נועד לצמצם את מצוקת הכליאה, לחסוך כסף ולתרום לשיקום האסירים.

ועדה בשירות בתי הסוהר תמליץ על העברה למאסר בית בחלק האחרון של תקופת העונש, לאסירים שנגזרו עליהם עד שלוש או ארבע שנות מאסר. משכי הזמן המדויקים עדיין בדיונים בין משרד המשפטים, הפרקליטות, האוצר, הבל"מ ושב"ס. בין הנושאים הנדונים נמצאת גם השאלה אילו עבירות יוחרגו כאשר כל הגורמים מסכימים להחריג עבירות מין ודנים אלו עבירות נוספות יוחרגו.

לפני כחמש שנים מונתה ועדה שדנה במאסר בקהילה והמליצה לאפשר לבתי המשפט לגזור עונש כזה, נוסף על מאסר בפועל או עבודות שירות. מסקנות הוועדה לא יושמו אז, אולם גורמים המעורבים בדיונים מעריכים כי סיכויי היוזמה הנוכחית להתממש גבוהים יותר, מאחר שמדובר בהחלטות מנהליות במהלך תקופת המאסר ולא בשינוי פסיקות בתי המשפט.

על פי הערכה של גורם המשתתף בדיונים, בשלב הראשון כאלף אסירים עשויים לעבור למאסר בית, ובהמשך המספר עשוי להגיע לאלפים בודדים.