שיכור בשחקים: תייר נלכד לאחר שטיפס על עגורן בתל אביב

צוותי כבאות והצלה חילצו הבוקר (שישי) אדם שנלכד על עגורן בגובה 40 מטר באתר בנייה בדרום תל אביב. האדם שנלכד - לא דובר עברית, תייר שהיה שיכור. הוא הועבר לטיפול גורמי הרפואה במקום.

סמוך לשעה 08:00 התקבל דיווח על אדם לכוד על עגורן כאמור, באתר בנייה ברחוב סלמה בתל אביב. צוותי חילוץ והצלה מתחנת כבאות והצלה תל אביב וצוות של היחידה לחילוצים מיוחדים פעלו במקום לחילוצו.

בתום המאמצים, כעבור כשעתיים מהדיווח הלכוד חולץ והועבר כאמור לטיפול גורמי הרפואה במקום.

דוברות כבאות והצלה

כזכור, אירוע חריג ודרמטי נוסף נרשם בתחילת השבוע בירושלים, כאשר נער כבן 15 נלכד בגובה 36 קומות, לאחר שטיפס על משקולת מנוף בראש הבניין. עם קבלת הדיווח על האירוע הוקפצו למקום כוחות מתוגברים של היחידה לחילוצים מיוחדים, והם החלו בבניית מערכת חילוץ על מנת להוריד את הנער אל הקרקע בבטחה. לאחר שעברו כשעתיים מתוחות למדי - הכוחות חברו לנער, והורידו אותו מהמנוף אל גג הבניין.