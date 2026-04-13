שוטרי מחוז ש"י ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים סיכלו הלילה (שדני) ניסיון הברחה חריג של עשרות פלסטינים לתוך שטחי מדינת ישראל. המבצע יצא לדרך לאחר שמשאית לפינוי אשפה, שעשתה את דרכה משטחי יהודה ושומרון, נעצרה לבדיקה בכביש 5 על ידי שוטרי תחנת אריאל. בתוך ארגז דחסן האשפה של המשאית, התגלו עשרות פלסטינים שהוסתרו בתנאים תברואתיים ומבצעיים קשים ומסוכנים, תוך זילות מוחלטת בחיי אדם.

סנ"צ איטל אלמוג, מפקד תחנת אריאל, תיאר את השתלשלות האירוע: "הערב, סמוך לשעה 20:30, התקבל מידע מודיעיני בתחנת אריאל על הגעת שב"חים האמורים להיכנס למרכז הארץ כשהם מוסתרים בתוך משאית. בהיערכות מהירה של כוחות התחנה, מרחב שומרון ומחוז ש"י, יחד עם כוחות יס"מ וחיילי חטיבת שומרון, איתרנו את המשאית וליווינו אותה למחסום 'חוצה שומרון'". אלמוג הוסיף כי נהג המשאית סירב לשתף פעולה בשלבים הראשונים, אך הכוחות לא ויתרו וחשפו את המטען האנושי שהסתתר בפנים.

במהלך התשאול המהיר בשטח, התברר היקף האירוע ויעדי ההברחה. "איתרנו כ-70 שוהים בלתי חוקיים בתוך דחסן המשאית," ציין סנ"צ אלמוג. "מהתשאול הבנו שהם היו אמורים להגיע לערים נתניה, תל אביב וראשון לציון". נהג המשאית, תושב כפר קאסם בשנות ה-30 לחייו, נעצר מיד. מחקירה ראשונית עלה כי מעבר לעבירה הביטחונית החמורה, הנהג כלל אינו מחזיק ברישיון נהיגה המתאים לרכב כבד מסוג זה.

בשל המורכבות שבחילוץ האנשים מתוך מנגנון דחיסת האשפה, הוזעקו לזירה לוחמי אש של כבאות והצלה (כב"ה). בתום פעולות חילוץ זהירות, הוצאו כלל השוהים הבלתי חוקיים כשהם תשושים, והועברו יחד עם הנהג להמשך חקירה בתחנת המשטרה. במערכת הביטחון מדגישים כי המשאית נתפסה כחלק מהמאמץ המתמשך למנוע חדירת גורמים לא מורשים לעורף הישראלי, במיוחד בדרכים יצירתיות ומסוכנות כגון זו המנצלות רכבי תשתית ותברואה.