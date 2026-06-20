אלמנת המג"ד שנפל בלבנון בפוסט פרידה: "חלק גדול מהלב שלי נקרע היום"

אלמנתו של מפקד גדוד 52, סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, פרסמה היום (שבת) פוסט פרידה כואב וחשוף ברשתות החברתיות. במכתבה תיארה אריאל בן שמחון את תחילת היכרותם במכללה לפיקוד טקטי (מלט"ק) לפני שמונה שנים ואת שבע שנות הזוגיות המשותפת שחלקו כמשפחה לוחמת.

היא נפרדה מבעלה תוך התייחסות לחיוכו, לחוכמתו ולמסירותו המוחלטת, וכתבה: "אני מבטיחה לך שאהיה חזקה, כי ככה נבננו, אני לא חצי בנאדם, הרי אנחנו שלם שגדול מסך חלקיו, אבל חלק מאוד גדול מהלב שלי נקרע היום".

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בפוסט שיתפה אריאל, המשרתת בעצמה כקצינה קרבית בחיל הגנת הגבולות, ברגעים המשפחתיים הקטנים שהותיר מאחוריו בקיבוץ בית השיטה, ועל שתי בנותיהם הקטנות, איילה וגאיה, שיגדלו כעת ללא אביהן.

אריאל פנתה אליו בכינויו הצבאי והוסיפה: "היית מפקד שהוא בנאדם של אנשים, היית מפקד של משימה. המחוייבות שלך מעוררת הערצה, התבונה שלך שירתה את המדינה הזאת טוב טוב". בסיום דבריה חתמה בקריאת קשר אינטימית: "קודקוד אהובי, כאן קודקוד אהובה, אני אוהבת אותך ואוהב אותך לנצח. סוף".

הלוויתו של סא"ל בן שמחון, בן 32 בלבד בנופלו, נערכה בבית העלמין בקיבוצו בית השיטה. הוא נפל בחזית הלחימה בדרום לבנון יחד עם שלושה מלוחמי צוות הטנק שלו, ששמותיהם טרם הותרו לפרסום, במהלך פעילות מבצעית של עוצבת "עקבות הברזל" (חטיבה 401).

נפילתו של המפקד המוערך עוררה גל של מחוות והספדים מצד פקודים, עמיתים ואישי ציבור, בהם נשיא המדינה יצחק הרצוג, אשר ספדו לרוח הלחימה, למנהיגותו המקצועית ולתחושת השליחות האדירה שליוותה אותו.

בן שמחון, שגדל במשפחה של לוחמים שבה חמישה מאחיו שירתו גם הם בתפקידים קרביים, מונה לתפקיד מג"ד 52 בחודש אפריל האחרון, לאחר שמפקד הגדוד הקודם נפצע קשה בקרב.

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לפני כן שימש כראש לשכת אלוף פיקוד הצפון במהלך מבצע "חיצי הצפון" ובלט לאורך שירותו בשורה של תפקידי פיקוד משמעותיים בחיל השריון. עם כניסתו לתפקידו האחרון תחת אש, כתב לחייליו איגרת שקיבלה כעת משמעות מצמררת: "נשוב אל משימתנו, מאוחדים וקטלניים - נחושים להכריע את אויבינו למען ביטחון תושבי ישראל".