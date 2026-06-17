במחאה על מעצר עריקים: הפלג הירושלמי הפגין היום (רביעי) בכביש 4. הם חסמו לתנועה את מחלף גבעת שמואל לשני הכיוונים, במהלך שעות עמוסות במילא - כאשר מטרתם היתה שיבוש את התנועה באזור המרכז. מדובר באירוע חריג, שכן הם נוטים להפגין בשעות הצהריים - ולא בשעות הבוקר.

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עומסי תנועה כבדים נרשמו במקום בשל החסימה. לצד זאת, האירוע הסלים והפך אלים, כאשר החלו עימותים פיזיים בין המשטרה והמפגינים החרדים. חמישה מהמפגינים נעצרו, ומספר פצועים פונו לבית החולים בלינסון.

מהמשטרה נמסר כי השוטרים מכוונים את התנועה לדרכים חלופיות, וקצין הודיע על ההפגנה כבלתי חוקית, זאת טרם נקיטת אמצעים לפיזור הפגנות.

יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי התייחס להתרחשויות ואמר: "איתמר בן גביר, תתעורר! לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול אנרכיסטים שביקשו להרוס את המדינה, היא עושה כעת מול אזרחים שזועקים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה".

"אתה יודע שאנחנו מתנגדים להפגנות, אבל לא נוכל לעמוד מנגד מול העוול והאלימות הקשה הזאת. הוכחת שכאשר חשוב לך, אתה יודע להפעיל את המשטרה. קום עכשיו ועצור את אלימות השוטרים נגד בני התורה", הוסיף.

ח"כ מאיר פרוש: "התנהלות המשטרה הבוקר אינה תואמת התנהלות של משטרה במדינה בשלטון של יהודים, ולא משטרה במדינה המתיימרת להיות דמוקרטיה. פיזור אלים של מחאה כפי שראינו הבוקר, אנחנו מכירים מטורקיה ואיראן. מפכ"ל המשטרה, וכל שוטר או מפקד שידו היו במעל, צריכים ללכת הביתה היום!

ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד: "אריה דרעי יושב בקבינט ושולח את הילדים שלנו להילחם ולמות למען המדינה - ואז הוא יוצא החוצה ושולח את הילדים שלו לחסום כבישים נגד הגיוס לצה"ל. כל זה קורה בהסכמת נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר. הכתם המוסרי הזה לעולם לא יוסר מהממשלה הזאת. נחזור, נגייס את כולם ונביא סדר לרחובות ישראל".

ח״כ יואב בן צור: "משטרת ישראל מנהלת מערכת אכיפה סלקטיבית ומפלה. למפגינים מקפלן כורזים ברמקולים, ובהפגנות חרדים משתמשים באלות ורימוני הלם. תפקידה של המשטרה הוא לשמור על הסדר הציבורי ולא לנצל את המדים כדי לרמוס את החוק ולקרוע לגזרים את האמון הציבורי. מדובר במפגינים, לא במחבלים".

כזכור, הפלג הירושלמי הפגין גם ביום חמישי האחרון. במחאה המדוברת, מאות חרדים חסמו למשך שעות מספר כבישים מרכזיים ברחבי הארץ, דבר שהוביל לעומסי תנועה קשים. המשטרה השתמשה ברימוני הלם לפיזור המפגינים ולאחר כשלוש שעות - כלל הנתיבים נפתחו לתנועת כלי רכב.