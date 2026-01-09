"היו קושרים בידיים ומרביצים": סודות שורדי השבי שלא סופרו

השם אלי חליפה לא אומר כלום לציבור, אבל אין עוד אחד במדינה, גם לא בשב"כ, שיודע לפרטי פרטים על זוועות השבי שעברו אליה כהן ואלקנה בוחבוט. חליפה הוא סופר הצללים מאחורי ספרו של אליה "מופוואדאת", ושל ספרו של אלקנה שרואה אור בימים אלו ממש.

ימים ולילות שמע מהם על מה שעברו בשבי - ההתעללויות, הרעב, העינויים והטרור הפסיכולוגי שהפעילו עליהם. הערב (שבת) בכתבתה של דנה שיפמן ב"קבינט שישי", הסודות האפלים ביותר נחשפים: הסיפורים שלא סופרו מעולם, והקלטות נדירות שמגוללות את הגיהנום שעברו בעזה.

אליה שיתף: "אמרתי לו שכתבתי כמה דברים שאני חושב שיהיו ספר, ודיברתי איתו ושיתפתי, והוא ישב איתי בסבלנות רבה. היו גם דברים שהיה לי קשה לדבר עליהם, והוא אמר שכדאי לי לפתוח, כדי שאני אוכל להרגיש משוחרר - ואני שמח שעשיתי את זה".

בהקלטות שנחשפות, אלקנה שיתף את אלי על השגרה הקשה בשבי: "היו מרביצים לנו כל יום. היה יום שלקחו שני חטופים, קשרו להם את הרגליים והרביצו להם ממש", והוסיף: "זה היה פחד מהרגע שנכנסנו לעזה ומרגע שחזרנו הביתה". אלי אמר על הפגישות שלו עם אלקנה: "אני מכיר את המנהרות כאילו שהייתי שם. את הצחנה, הרטיבות, הריח, שהם צריכים להתקלח עם מים מלוחים, צריך לחוש את התחושות האלה... היו ימים שהייתי בוכה באוטו".

