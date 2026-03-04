בצל איום הטילים ובניגוד להנחיות: אלפים התקהלו בירושלים - 14 נעצרו

בצל איום ירי טילים ויירוטים, המשטרה פעלה הלילה (רביעי) אל מול אלפי חוגגים שיצאו לרחובות והתקהלו בירושלים, בניגוד מוחלט להנחיות פיקוד העורף - 14 חשודים נעצרו.

השוטרים כרזו לחוגגים שוב ושוב כי מדובר בהתקהלות בניגוד להנחיות, המהווה סכנה ממשית להם ולשוטרים, ביצעו השמדה של עשרות משקאות אלכוהול, ונאלצו להתמודד עם גילויי אלימות קשים שכללו קטטות וצריכת אלכוהול מופרזת, במהלכן נפצע קטין בן 16 באורח בינוני, ופונה לקבלת טיפול בבית החולים.

דוברות המשטרה

בזמן פעילות הכוחות לפיזור ההתקהלות וביצוע האכיפה, נשמעו אזעקות ברחבי הארץ בעקבות ירי רקטי לעבר המדינה. במהלך פעילות האכיפה, נעצרו כאמור 14 חשודים בגין מעורבותם בקטטות ובהפרת הסדר הציבורי.

"נדגיש כי בתקופה זו, כשמדינת ישראל נמצאת במלחמה תחת איום רקטות וטילים, מצופה מהציבור לגלות אחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. השוטרים אמורים להתמקד במשימות הצלת חיים ומתן מענה לאירועי חירום, ולא בעיסוק במפירי סדר ופורעי חוק המסכנים את שלום הציבור", נמסר.