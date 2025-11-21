סקר i24NEWS: האם ניתן להגיע לחקר האמת - מבלי לחקור את היועמ"שית?

סקר קבינט שישי שנערך על ידי מכון הסקרים של דיירקט פולס בראשות צוריאל שרון, בקרב 510 נשאלים עם טעות דגימה של 4.4 אחוזים.

האם, לדעתכם, ניתן להגיע לחקר האמת בפרשת הפצ"רית מבלי לחקור את היועצת המשפטית לממשלה על מידת מעורבותה?

53 אחוזים סבורים שלא ניתן להגיע לחקר האמת בלי חקירת היועמ"שית, 39 אחוזים שכן ניתן, והשאר, 8 אחוזים, לא יודעים.

בקרב מצביעי הקואליציה התשובות הרבה יותר נחרצות

81 אחוזים, רוב מובהק, חושבים שחייבים לחקור את היועמ"שית כדי להגיע לחקר האמת

ורק 16 אחוזים חושבים שאפשר להגיע לאמת בלי חקירת היועמ"שית.

עוד נשאלו המשתתפים, בשנה האחרונה בג"ץ דחה מספר פעמים עמדות שהציגה היועצת המשפטית לממשלה. מה לדעתכם הסיבה לכך?

35% חשבו שהיועצת מכניסה שיקולים פוליטיים לחוות הדעת שלה, 23% חשבו שבג"ץ נכנע ללחצים פוליטיים מימין, 12% חושבים שהיועצת המשפטית אינה מקצועית מספיק, ו-18% חשבו שמדובר בצירוף מקרים.

שאלה נוספת הייתה - מי לדעתכם נפגע יותר מהחרם הפוליטי על נתניהו? 45% חשבו שגוש המתנגדים לנתניהו, 35% השיבו שגוש התומכים של נתניהו, 20% השיבו שאינם יודעים.

האם לדעתכם צריך להמשיך או להפסיק עם החרם הפוליטי על נתניהו? 55% השיבו שיש להפסיק אותו, %% השיבו שיש להמשיך, ו-13% השיבו שהם אינם יודעים.

המדגם נאסף ונערך באמצעות דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון, עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-18 בנובמבר 2025, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 510 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.4% ± בהסתברות של 95%.