לאחר ההפגנות: אריאל שמאי שוחרר מהכלא - מוקדם מהצפוי

אריאל שמאי, תלמיד ישיבת "עטרת שלמה, שנעצר לפני כשבועיים - שוחרר היום (רביעי) מהכלא הצבאי. שחרורו התרחש מוקדם מהצפוי על ידי מפקד הכלא, שפעל בהתאם לסמכויות שבידיו.

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני שוחח עמו לאחר השחרור ואמר: "אנחנו נעשה הכל שזה לא יקרה יותר ושלא יעצרו בחורים בעוון לימוד תורה, אני מחזק אותך ומברך אותך, תחזור לתלמודך".

כזכור, שמאי נעצר יחד עם מספר תלמידי ישיבות נוספים. מעצרו הביא לסערה בשל היותו האברך הראשון מן המניין, שהפך לעריק עם שליחת צווי הגיוס - שנעצר. יו"ר דגל התורה גפני איים אז בהפלת הקואליציה במידה וראש הממשלה נתניהו לא ייפעל לשחרורו.

ישיבת "עטרת שלמה", בה לומד שמאי, פרסמה קמפיין המשווה בינו לבין החטופים הנמצאים בשבי חמאס בעזה. במסגרת הקמפיין, פורסמה תמונה שמזכירה את מודעות מטה המשפחות, שהגיבו כי הם רואים "בחומרה רבה את השימוש הציני והמחליא בחיקוי שלטי החטופים במסגרת המחאה נגד גיוס חרדים". בהמשך, הופיעו אף תלמידי הישיבה להפגנה - עם כובעים עליהם מופיעה תמונה זו.