המפכ"ל על השבת רן גואילי: "מתרגשים עם השלמת המשימה"

המפכ"ל דני לוי התייחס היום (שלישי) למבצע השבתו לישראל של לוחם היס"מ רן גואילי ז"ל אחרי 843 ימים ברצועת עזה, אליה נחטף ב-7 באוקטובר 2023 לאחר שנפל במהלך לחימה בקיבוץ עלומים.

i24NEWS

"לא הצלחנו להחזיר אותו בחיים, אבל החזרנו אותו הביתה", אמר דני לוי באירוע הוקרה למשרתים מהמגזר החרדי ביחידות מבצעיות, "אתמול, כמפכ״ל וכמי שמשרת במשטרת ישראל יותר מ-40 שנה, זה היה אחד הימים הכי עמוסים רגשית שחוויתי. זה התחיל מהרגע שבו קיבלנו את ההודעה ועד הרגע שבו הודעתי לאביו. ההספד שנשאתי ליד הקבר היה ספונטני, בלי תכנון מוקדם - הדברים פשוט יצאו מהלב".

רב-סמל ראשון רן גואילי, ממיתר, היה לוחם יס"מ נגב במחוז דרום של המשטרה. בבוקר 7 באוקטובר, כשהיה פצוע בביתו עם שבר בכתף, שמע על האירועים בעוטף ויצא לסייע לחבריו מהיחידה בלחימה. רן נפל בכניסה לקיבוץ עלומים - ונחטף לרצועה. על פעולותיו קיבל את הכינוי "רן מגן עלומים" מקהילת הקיבוץ.

גואלי זוהה כחלק ממבצע "לב אמיץ" בשכונת זייתון לאיתורו, לאחר בדיקת 250 גופות שהתקיימו, ואותר בתוך קבר אחים עזתיים. הקבר, היה אחד מהחלופות המודיעיניות הקיימות - לצד מנהרה שנסרקה לאורכה ולרוחבה, ומנהרה שיחידת יהל"ם נכנסה אליה בשבועיים האחרונים, בהם גם עידן עמדי.