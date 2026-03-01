טרגדיה בצל האזעקות: אישה כבת 60 התמוטטה בדרכה לממ"ד ונפטרה

במהלך מטח הטילים האחרון ששוגר היום (ראשון) מאיראן, פונתה למחלקה לרפואה דחופה באיכילוב אישה בשנות ה-60 לחייה, לאחר שלקתה בקוצר נשימה חריף בדרכה למרחב המוגן. צוותי מד"א ביצעו בה פעולות החייאה במהלך הפינוי. חרף מאמציהם, נאלצו הרופאים לקבוע את מותה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מטפלת של אישה סיעודית נהרגה אמש מפגיעה ישירה של טיל בבניין מגורים ישן בתל אביב. על פי נתוני המשטרה ומגן דוד אדום, האישה נהרגה במקום לאחר שלא הספיקה להתפנות למקלט ציבורי. בעלת הדירה, אישה סיעודית בה טיפלה ההרוגה, פונתה מהזירה יחד עם דיירים נוספים.

מערכת הביטחון מזהה ביממה האחרונה שינוי בדפוסי הפעולה של איראן, המוגדר כפתיחה באש "עם מה שיש". בניגוד למתקפות העבר המאורגנות, הבכירים באיראן הנחו את הפקודים בשטח לבצע שיגורים בהתאם ליכולת הזמינה בכל רגע נתון.

בסך הכל נורו ב-24 השעות האחרונות מאות בודדות של טילים לעבר יעדים שונים במזרח התיכון, כאשר עשרות מהם כוונו לישראל. למרות היקף השיגורים, נרשמו פחות מ-10 נפילות בשטח המדינה.

צוותי מגן דוד אדום העניקו טיפול רפואי ל-121 נפגעים ברחבי הארץ מאז תחילת המבצע. בזירה בתל אביב לבדה טופלו 28 בני אדם: האישה שנהרגה, שני פצועים במצב בינוני ו-25 פצועים באורח קל. בפריסה ארצית, מלבד ההרוגה, פונו לבתי החולים שני פצועים במצב בינוני ו-119 פצועים במצב קל, חלקם הגדול סובל מחבלות בדרך למרחב המוגן או מחרדה.