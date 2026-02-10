"תרומה מיוחדת לעם היהודי": טראמפ הוזמן לטקס פרס ישראל

שר החינוך יואב קיש, שיגר היום (שלישי) הזמנה רשמית לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, להשתתף בטקס פרס ישראל שייערך ביום העצמאות ה-78 בירושלים. ההזמנה נשלחה לאחר ההחלטה להעניק לנשיא טראמפ את פרס ישראל בקטגוריית "תרומה ייחודית לעם היהודי".

על פי משרד החינוך, ההחלטה להעניק לטראמפ את הפרס הגיעה בשל "הכרה בתרומתו יוצאת הדופן ובעלת ההשפעה המתמשכת על העם היהודי בארץ ובעולם".

בנוסף להזמנה, עוצב במיוחד עבור הנשיא האמריקני פסל זהב, המדמה מגן דוד הבוקע מתוך אבני הכותל המערבי, כסמל ל"תקומה, העתיד וההצלחה". על פי משרד החינוך, מדובר בפסל כבד, המסמל את "כובד האחריות, לצד תקומה ותקווה". הפסל עוצב על ידי בן דרור, מעצב צעיר בן 24, אשר שירת כ-600 ימי מילואים מאז פרוץ המלחמה.

במכתב ההזמנה כתב שר החינוך: "השנה קיבלה ועדת פרס ישראל החלטה היסטורית להעניק לך את פרס ישראל על תרומה מיוחדת במינה למען מדינת ישראל והעם היהודי לאורך שנים. החלטה חסרת תקדים זו משקפת את תודתו העמוקה של הציבור בישראל על מנהיגותך יוצאת הדופן ועל השפעתך המתמשכת על תולדות היחסים בין ישראל לארצות הברית".