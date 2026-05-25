נער בן 17 נהרג אחרי שנפל מהקומה השישית בבניין באשקלון

נער בן 17 נהרג לאחר שנפל היום (שני) מקומה שישית בבניין באשקלון. הוא פונה לבית החולים ברזילי כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית, תוך כדי פעולות החייאה, אך נקבע מותו.

שוטרי התחנה בעיר פתחו בחקירת נסיבות האירוע. פרמדיק מד"א דביר מלול, סיפר: "ראינו את הנער שוכב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, לאחר שנפל מגובה רב. הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו".

כזכור, בערב החג ילדה כבת ארבע נפלה אל מותה מגובה ארבע קומות ברחוב דוד תדהר בתל אביב. מפרטים ראשונים עולה, כי הילדה טיפסה על המרפסת - ונפלה, ואין חשד לפלילים.

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירת האירוע העניקו לה טיפול רפואי ראשוני ופינו אותה לבית החולים איכילוב במצב קשה. הרופאים נאבקו על חייה, אך נאלצו לקבוע את מותה. "אנו משתתפים בצערה העמוק של המשפחה", נמסר מבית החולים.