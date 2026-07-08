ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הערב (רביעי) בריאיון לשרון גל כי בניגוד לטענות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא עושה את מה שהוא אומר - ולא ההפך. "הוא דואג לאינטרסים של אמריקה, ואני דואג לאינטרסים של ישראל - ואני לא מתבייש לומר את דעתי", אמר.

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נתניהו ציין כי במידה ויש לו דעות בכל הנוגע לטורקיה וארדואן הוא מציין זאת בשיחותיו, וכך גם על אזור הביטחון בדרום לבנון: "אנחנו צריכים לשמר את האזור", אמר. ראש הממשלה אמר כי הוא משוחח עם טראמפ בצורה חופשית: "גם אם יש חילוקי דעות על דברים מסוימים, אני מאוד מעריך את ההתייצבות שלו, אני לא חושב שהיה נשיא כזה תומך לישראל בתולדות קיומינו".

מתוך הפודקאסט של שרון גל "בסלון של שרון"

בהתייחסות למתיחות במפרץ, אמר ראש הממשלה כי מוקדם מדי לומר לראות לאיפה דברים מתפתחים, אך "זה מראה שיש לו (טראמפ) תסכול עצום מהעובדה שהאיראנים מושכים זמן, זה מה שהם עושים - והוא מבין את זה". "אנחנו ערוכים לכל תרחיש", הוסיף.