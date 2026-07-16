בשעה הכי עמוסה בשבוע: כביש 4 באזור בני ברק נחסם לתנועה בעקבות הפגנת החרדים

מאות חרדים קיצונים מהפלג הירושלמי מפגינים ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק לכיוון פתח תקווה • המוחים יושבים על הכביש - כביש 4 נחסם לתנועה • עימותים התפתחו בין נהגים חסומים למפגינים

ארי קלמן
ארי קלמן ■ כתב לענייני חרדים ■ 
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בשעה הכי עמוסה בשבוע: כביש 4 באזור בני ברק נחסם לתנועה בעקבות הפגנת החרדים
בשעה הכי עמוסה בשבוע: כביש 4 באזור בני ברק נחסם לתנועה בעקבות הפגנת החרדיםדוד קשת

מאות חרדים קיצונים מהפלג הירושלמי מפגינים כעת (חמישי) ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק לכיוון פתח תקווה. בשעה הכי עמוסה בשבוע, המוחים יושבים על הכביש - כביש 4 נחסם לתנועה.

עימותים התפתחו במחלף גהה בין מפגינים לנהגים חסומים. במקביל, המשטרה מנסה לפנות את המוחים שנשכבו על הכביש ללא הצלחה.

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הפגנת החרדים בבני ברק, כביש 4 נחסם (צילום: דוד קשת)
הפגנת החרדים בבני ברק, כביש 4 נחסם (צילום: דוד קשת)

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