בשעה הכי עמוסה בשבוע: כביש 4 באזור בני ברק נחסם לתנועה בעקבות הפגנת החרדים

מאות חרדים קיצונים מהפלג הירושלמי מפגינים כעת (חמישי) ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק לכיוון פתח תקווה. בשעה הכי עמוסה בשבוע, המוחים יושבים על הכביש - כביש 4 נחסם לתנועה.

עימותים התפתחו במחלף גהה בין מפגינים לנהגים חסומים. במקביל, המשטרה מנסה לפנות את המוחים שנשכבו על הכביש ללא הצלחה.

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