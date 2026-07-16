בשעה הכי עמוסה בשבוע: כביש 4 באזור בני ברק נחסם לתנועה בעקבות הפגנת החרדים
מאות חרדים קיצונים מהפלג הירושלמי מפגינים ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק לכיוון פתח תקווה • המוחים יושבים על הכביש - כביש 4 נחסם לתנועה • עימותים התפתחו בין נהגים חסומים למפגינים
ארי קלמןכתב לענייני חרדים
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מאות חרדים קיצונים מהפלג הירושלמי מפגינים כעת (חמישי) ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק לכיוון פתח תקווה. בשעה הכי עמוסה בשבוע, המוחים יושבים על הכביש - כביש 4 נחסם לתנועה.
עימותים התפתחו במחלף גהה בין מפגינים לנהגים חסומים. במקביל, המשטרה מנסה לפנות את המוחים שנשכבו על הכביש ללא הצלחה.
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