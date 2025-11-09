במשטרה מודים: "50% מההרוגים בכבישים - בגלל עברייני תנועה מוכרים"

ראש אגף התנועה במשטרה, ניצב חיים שמואלי, שיתף היום (ראשון) בכנס החירום הלאומי לבטיחות בדרכים, כי כמחצית מההרוגים בכבישי ישראל בשנה האחרונה נפגעו על ידי נהגים עם שמוכרים למשטרת ישראל כעברייני תנועה.

לפי ראש אגף התנועה, מדובר בעיקר באנשים שנתפסו על נהיגה במהירות מופרזת או שנהגו בזמן שרשיונם נשלל. לדבריו, הדבר מחייב את רשויות החוק שהאכיפה לא תסתכם במתן דו"ח אלא בענישה מחמירה.

"היום כבר ברור שהגורם האנושי הוא האחראי המרכזי לתאונות הדרכים", הוסיף ראש אגף התנועה. "מדינת ישראל התקדמה משמעותית בתחום התשתיות. כעת עלינו למקד את המאמצים בשינוי תרבות הנהיגה, בחינוך, באכיפה נחושה ובהרתעה אפקטיבית. רק שילוב של כל אלה יוכל להביא לירידה אמיתית בקטל בכבישים".

דבריו של ראש אגף התנועה מגיעים על רקע העלייה בכמות ההרוגים בכבישים בשנה האחרונה. מתחילת 2025 ועד סוף חודש אוקטובר נהרגו בדרכים 388 בני אדם. מדובר בעלייה של כארבעה אחוזים לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. על פי דו"ח של עמותת אור ירוק, שנת 2025 היא הקטלנית ביותר בדרכים ב-20 השנים האחרונות.