סקר מטריד: רק 11% משורדי השואה יוכלו לערוך ארוחת חג

ברקע ערב ראש השנה, סקר הקרן לרווחת נפגעי השואה והקרן לידידות שמתפרסם היום (ראשון) חושף כי רבע משורדי השואה לא יצלחו לערוך ארוחת חג בסיסית ללא סיוע. הסקר, מעלה תמונה מדאיגה באשר למצם הכלכלי-חברתי של השורדים.

הסקר, נערך על ידי מוקד טלוני עצמאי מטעם הקרן לרווחת נפגעי השואה. על פי נתוניו, 30% מהשורדים לא תמיד מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות מהכנסתם הקיימת, רק 23% מצליחים לכסות בקלות את ההוצאות החודשיות ורק 11% יוכלו לערוך ארוחת חג, רק אם יקבלו סיוע חיצוני כגון חבילת מזון.

בנוסף, כרבע מהשורדים נאלצים לוותר על מזון בסיסי או להצטמצם באוכל בשם מצבם הכלכלי, כ-71% מהם מתקיימים על פחות מ-6,000 שקלים בחודש. תפקידה של הקרן לרווחת נפגעי השואה היא לסייע לשורדים, והיא עושה זאת מזה כ-31 שנים. העזרה מתבססת על תחומים שונים, ובפרט, לאורך לאורך כל השנה ולקראת חגי ישראל, היא לחלק אלפי חבילות מזון לשורדים הזקוקים לכך, בשיתוף הקרן לידידות.

מנכ"לית הקרן לרווחת נפגעי השואה, תומר כהן שמאי, אמרה כי "ערב השנה החדשה ועל רקע המלחמה המתמשכת, מתעצמת תחושת חוסר היציבות בקרב ניצולי השואה. חלקם מתמודדים עם מחסור ודלות, ולנו כחברה יש את המחויבות לוודא שמצב זה לא יקרה". נשיאת הקרן לידידות, יעל אקשטיין, הוסיפה: "דווקא בימים אלה, עלינו לזכור את מחויבתונו לדור המייסדים והניצולים, נתוני הסקר קשים ומטרידים".