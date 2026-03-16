המקומות הקדושים לא חסינים: שברי יירוט פגעו ברחבת הר הבית ובכנסיית הקבר

שברי יירוט טיל איראני ששוגר היום (שני) לישראל נפלו מטרים ספורים מכנסיית הקבר. הטיל, שכוון לאזור העיר ירושלים, יורט ושבריו נפלו על כמה מבנים ברובע הנוצרי בעיר העתיקה בבירה, בהם מנזרים. לא היו נפגעים אך נגרם נזק.

המשטרה הודיעה כי איתרה נפילות של חלקי יירוט ושברי טילים, חלקם גדולים מאוד, במספר מוקדים בעיר העתיקה, בהם רחבת הר הבית, מתחם כנסיית הקבר ובאזור הרובע היהודי. כמו כן, אותרו שברי יירוט נוספים במוקדים שונים במרכז העיר ובמזרח ירושלים.

בהודעה מטעם המשטרה נכתב כי "אירוע זה ממחיש כי האויב אינו מבדיל בין דתות, בתי כנסת, מסגדים או כנסיות, וכן את חשיבותן של החלטות המשטרה לאכוף את הנחיות פיקוד העורף ולסגור את המקומות הקדושים לכניסת מתפללים ומבקרים. מדובר בהחלטות מבצעיות מבוססות הערכת מצב שמטרתן העליונה היא אחת - הצלת חיי אדם".