טרגדיה בבית שמש: תינוקת נחנקה למוות מאבן קטנה
התינוקת, כבת 9 חודשים, הובהלה לבית החולים שערי צדק במצב אנוש • הצוותים ביצעו בה פעולות החייאה ממושכות אך נאלצו לקבוע את מותה • עצם זר חולץ מקנה הנשימה שלה
תינוקת כבת 9 חודשים מתה היום (שני) בבית שמש, לאחר שבלעה אבן קטנה. צוותי מד"א שהגיעו לזירה ביצעו בה פעולות החייאה ופינו אותה במצב אנוש לבית החולים שערי צדק בירושלים - שם נקבע מותה.
במרכז לרפואה דחופה ילדים בשערי צדק, לאחר פעולות החייאה ממושכות שהחלו בשטח, חילצו הצוותים את האבן הקטנה מקנה הנשימה שלה.
פרמדיקית מד"א חגלה ארז סיפרה: "כשהגענו למקום ראינו את התינוקת כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר שנחנקה במהלך האוכל. בעזרת ציוד מתקדם חילצנו חתיכת אוכל מגרונה והענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותה לבית החולים תוך כדי המשך פעולות החייאה, כשמצבה קריטי".
