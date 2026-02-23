טרגדיה בבית שמש: תינוקת נחנקה למוות מאבן קטנה

התינוקת, כבת 9 חודשים, הובהלה לבית החולים שערי צדק במצב אנוש • הצוותים ביצעו בה פעולות החייאה ממושכות אך נאלצו לקבוע את מותה • עצם זר חולץ מקנה הנשימה שלה

סיוון אלקלק מונייר ■ כתבת בריאות 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■