הלוחם שהותקף משחזר: "בפלג הירושלמי יש רוצחים, שיתעוררו"

לוחם מחטיבת "חשמונאים" שנכח אמש (ראשון) בהתפרעויות בכנס הוקרה להורי החיילים, בו עשרות חרדים קיצוניים פרצו אליו, שחזר בתיעוד בלעדי ל-i24NEWS את האירועים שהתרחשו מחוץ לאולם: "שברו לי את האוטו עם אבנים, עקרו לי את הלוחית זיהוי והטמבון וניסו להצית פחים".

"באירוע של הורי הלוחמים שבאו להתחבר למה שהילדים שלהם עושים - הם פשוט שברו אותם עם מכות רצח", סיפר הלוחם ל-i24NEWS. הוא קרא לפלג הירושלמי להוקיע את המתפרעים: "אלו חבורה של חולרות, אם יש מישהו בפלג שמבין את הסיטואציה שיתעורר עכשיו - הם לא עשבים שוטים אלא רוצחים בדם קר".

שימוש לפי סעיף 27א'

כאמור, אמש בהתפרעויות האלימות פרצו לכנס הורי מתגייסי חטיבת חשמונאים עשרות חרדים קיצוניים - ואילצו את המשטרה לחלץ מהמקום את מפקד החטיבה, אלוף-משנה אבינועם אמונה. על פי דיווחים, כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום בשל אירוע זריקת רימון.

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הגיב לאירועים ואמר: "מי שתוקף חייל צה"ל מתוך מניע אידיאולוגי - דינו מאסר ממושך ובמקרים מסוימים אף הריסת ביתו. את זה קבע המחוקק. אני קורא לרשויות ליישם את החוקים. ישראל היא מדינת חוק, למען השם".