הלוחם שהותקף משחזר: "בפלג הירושלמי יש רוצחים, שיתעוררו"

החייל מחטיבת חשמונאים שהותקף אמש לאחר הכנס בבני ברק סיפר ל-i24NEWS: "שברו לי את האוטו עם אבנים, ניסו להצית פחים" • הוא קרא לפלג לאחר המהומות "להבין את הסיטואציה": "הם לא עשבים שוטים אלא רוצחים בדם קר"

ינון שלום יתח
ינון שלום יתח ■ כתב צבאי 
 ■ 
הלוחם שהותקף בהתפרעויות חרדים בבני ברק משחזר: "שיתעוררו, בפלג הירושלמי יש רוצחים" i24NEWS

לוחם מחטיבת "חשמונאים" שנכח אמש (ראשון) בהתפרעויות בכנס הוקרה להורי החיילים, בו עשרות חרדים קיצוניים פרצו אליו, שחזר בתיעוד בלעדי ל-i24NEWS את האירועים שהתרחשו מחוץ לאולם: "שברו לי את האוטו עם אבנים, עקרו לי את הלוחית זיהוי והטמבון וניסו להצית פחים".

"באירוע של הורי הלוחמים שבאו להתחבר למה שהילדים שלהם עושים - הם פשוט שברו אותם עם מכות רצח", סיפר הלוחם ל-i24NEWS. הוא קרא לפלג הירושלמי להוקיע את המתפרעים: "אלו חבורה של חולרות, אם יש מישהו בפלג שמבין את הסיטואציה שיתעורר עכשיו - הם לא עשבים שוטים אלא רוצחים בדם קר". 

שוטרים מחלצים חייל מחטיבת החשמונאים שנקלע להפגנת חרדים קיצוניים שימוש לפי סעיף 27א'

כאמור, אמש בהתפרעויות האלימות פרצו לכנס הורי מתגייסי חטיבת חשמונאים עשרות חרדים קיצוניים - ואילצו את המשטרה לחלץ מהמקום את מפקד החטיבה, אלוף-משנה אבינועם אמונה. על פי דיווחים, כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום בשל אירוע זריקת רימון. 

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הגיב לאירועים ואמר: "מי שתוקף חייל צה"ל מתוך מניע אידיאולוגי - דינו מאסר ממושך ובמקרים מסוימים אף הריסת ביתו. את זה קבע המחוקק. אני קורא לרשויות ליישם את החוקים. ישראל היא מדינת חוק, למען השם".

