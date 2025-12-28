המועצה מקומית להבים הודיעה להורי התלמידים ביישוב כי ההסעות לבתי הספר יימנעו מלעבור בכביש 310, שבסמוך לו יושב הכפר תראבין מחשש ליידוי אבנים - כך דיווח הערב (ראשון) כתבנו ארנולד נטייב. הודעה זו מגיעה שעות לאחר ביקורו של השר בן גביר בכפר.

המועצה המקומית כאמור הודיעה כי "בעקבות המצב הביטחוני, גם מחר ההסעה לבית הספר אשל הנשיא תיסע דרך באר שבע". הסיבוב העקיף, דרכו נמנע המעבר סמוך לתראבין, מאריך את הדרך לתלמידים מרבע שעה בלבד - ליותר משעה בשעות הבוקר.

תנועת רגבים מסרה בתגובה לידיעה: "סיימנו עם השיירות ב-48'. לא נחזור אליהן ב-2026 כי איבדנו את הריבונות. לא נקבל מציאות של ליווי משטרתי להסעות ילדים במרכז הנגב. האחריות על הטירוף הזה מוטלת על על הממשלה כולה וחובתה להשיב את המשילות".

כזכור, האירועים בדרום החלו לאחר שבלילה בין שישי לשבת פרצו ליישוב גבעות בר שלושה רעולי פנים, והחלו בהצתת עשרות כלי רכב במקום ומשחיתים רכבים נוספים. המשטרה חושדת כי מדובר בפעולת נקמה על הפעילות המשטרתית בכפר תראבין, החשודים נעצרו.

הביקור של בן גביר בנגב - והעימותים האלימים עם המשטרה

לאחר האירועים בגבעות בר, הגיע השר לביטחון לאומי בן גביר לכפר הבדואי, בו פעלו כוחות משטרה כחלק ממבצע "סדר חדש". עם הגעתם למקום, התפתחו בין הכוחות לצעירים עימותים, במסגרתם יודו אבנים לעבר כוחות הביטחון - שבתגובה נאלצו לפזר אותם בירי גז מדמיע.

ביממה האחרונה, כחלק ממבצע משותף של המשטרה ושב"כ, נעצרו שישה חשודים במעורבות בהצתת כלי רכב בגבעות בר. לצידם, נעצרו גם חשודים במעורבות בהפרות הסדר במהלך היום, והחזקת נשק צבאי גנוב.