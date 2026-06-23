לאחר שקרע מכנסיים של מפגין: בן גביר מתכוון להדיח מפקד תחנת משטרה

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הודיע הבוקר (שלישי) למפכ"ל המשטרה כי בכוונתו להדיח מהארגון את מפקד תחנת בני ברק, סנ"צ יובל שביט. זאת בעקבות התיעוד מהפגנת החרדים בכביש 4 בשבוע שעבר, בה נראה סנ"צ שביט כשהוא גורר מפגין על הכביש תוך שהוא קורע את מכנסיו.

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בנוסף, בן גביר הודיע כי בכוונתו לזמן מספר שוטרים בעקבות התיעודים שעוררו זעם בציבור החרדי. כזכור, במהלך ההפגנה נראו שוטרים כשהם משליכים רימוני הלם לעבר המפגינים, ושוטר נוסף תועד כשהוא בועט בראשו של מפגין.

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במכתבו בן גביר ציין גם את דבריו של המפכ"ל בעקבות התנהלות השוטרים במהלך ההפגנה, כשאמר כי במשטרה לא יחששו מהשעיית שוטרים מפעילות מבצעית אם יילמד אם שוטרים ומפקדים פעלו שלא על פי הנהלים.

בשבוע שעבר פרסמנו כי מספר קצינים בכירים במשטרה יצאו נגד בן גביר והמפכ"ל בעקבות הביקורת על התנהלותם במהלך הפגנת החרדים בכביש 4. בשיחות עם i24NEWS, הקצינים אמרו כי הם לא מקבלים גיבוי, ואף מרגישים כמו שק חבטות של הדרגים הבכירים, המנסים לגלגל אליהם את האחריות. חלק מהקצינים אף הביעו חשש כי שהמסר שמגיע מהדרג עלול להשפיע על אופן ההתנהלות באירועים קרובים בעתיד.