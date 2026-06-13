מתקפת תנים חריגה בכינרת: 11 נופשים ננשכו וטופלו בבית החולים

אירוע חריג ומבהיל התרחש לפנות בוקר (שבת) באזור הכינרת, כאשר מספר נופשים ננשכו על ידי תנים בסמוך לחוף דוגה. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני לנפגעים שסבלו מסימני נשיכה והגדירו את מצבם קל.

בהמשך התברר כי מספר המטופלים שהגיעו למרכז הרפואי צפון (פוריה) כתוצאה מנשיכות תנים עומד על 11 בני אדם, בהם שלושה קטינים.

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הנופשים שנפגעו תיארו רגעים קשים של פחד בתוך האוהלים סגורים. מירה גונן, סבתה של אחת הילדות שננשכו, שחזרה בדמעות: "באמצע הלילה נכנס אלינו תן לאוהל ממש מהריץ'-רץ' למטה. כולנו נבהלנו והוא נשך את הילדה בפנים. הוא יצא מהאוהל אבל המשיך לנשוך, וכשחיכינו לאמבולנס שמענו עוד אנשים ננשכים. הנכדה שלי חודש לפני בת מצווה; היא פצועה בפנים, מאוד כואב לה, יש לה תפרים והיא קיבלה חיסון נגד כלבת. היא גם מתביישת שככה היא נראית, לא רצינו שככה תסתיים החופשה".

אנה לונדין, פצועה נוספת מהאירוע, סיפרה: "ישנתי באוהל והוא נכנס, קרע אותו ונשך אותי. התעוררתי בבהלה, מזל שהוא לא נשך את הילדה הקטנה שלי. הרגשתי שמשהו שורף לי והרגל ממש התנפחה. אחר כך הוא המשיך הלאה לחברים שלנו, זה היה ממש מפחיד".

על פי דוברת המרכז הרפואי צפון, שיר פרסאי ברניב, מרבית המטופלים שוחררו לבתיהם לאחר ששולב עבורם טיפול רפואי מתאים וניתנו להם החיסונים הנדרשים. עם זאת, בבית החולים ציינו כי מטופלת אחת, שהגיעה מחוף אחר בשעה מאוחרת יותר, נותרה להמשך טיפול במוסד הרפואי.

בעקבות המקרה, מנהלת המלר"ד במרכז הרפואי צפון, ד"ר נעה שחם הדרי, הדגישה כי בכל מקרה של נשיכה, שריטה או מגע קרוב עם חיית בר, יש לפנות ללא דיחוי לקבלת טיפול וחיסון. ד"ר שחם הדרי קראה לציבור לנקוט משנה זהירות, להימנע מכל מגע עם בעלי חיים משוטטים, ולוודא כי חיות המחמד הביתיות מחוסנות כחוק.