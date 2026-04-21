הלוחם שאיבד רגל בפיגוע חזר לזירה עם דגל: "עצמאות היא להיות חופשי בכל חלקי הארץ"

במוצאי שבת, 7 בדצמבר 2024, השתנו חייו של אופיר אנגלסמן מקצה לקצה. במהלך פעילות מבצעית בגזרת הר חברון, מחבל שהגיח ברכבו פגע בו בעוצמה. התוצאה הייתה קשה: רגלו הימנית של אופיר נקטעה במקום. "בחסדי השם רק הרגל נקטעה ואני חי", הוא משחזר היום, כשהוא נע בין אשפוזים לבית בתהליך שיקום ארוך שלא יסתיים לעולם.

עבור אופיר, תושב היישוב עשהאל ואב לארבעה, הפציעה לא הייתה סוף פסוק, אלא קריאת השכמה לעשייה. "השיקום הוא לכל החיים, גם בנפש וגם בגוף, וזה דורש כוחות אדירים מהמשפחה והמעגלים הקרובים", הוא מספר, "אבל בחרתי לנצל את הזמן הזה לעשות טוב".

בזמן שחבריו עוד נלחמים בחזיתות השונות, אופיר מנהל קרב מסוג אחר. יחד עם משפחתו, הוא הקים בהר חברון חורשה, בנה פרגולות ופינות חמד הכוללות בריכה, הכול במטרה להראות נוכחות יהודית בשטח. "אנחנו רוצים להראות לאויב וגם לארצנו שאנחנו רוצים אותה ומפה אנחנו לא הולכים לשום מקום", הוא מסביר בנחישות.

בין טיפולי הפיזיותרפיה לאימוני הספורט, אופיר מקפיד לטייל כמה שיותר בנופי יהודה, המקום בו הסתובבו אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. עבורו, השהות בשטח היא לא רק טיפול רגשי, אלא מחויבות אידאולוגית.

לקראת יום העצמאות הקרוב, בחר אופיר לוותר על עצרות מרכזיות ולהישאר בביתו שבהר חברון. "עצמאות מבחינתי היא שעם ישראל יהיה חופשי בכל חלקי ארצו", אומר אופיר. "שנעשה כעם את מה שטוב לנו ולא לפי החלטות של עמים אחרים״

אופיר מספר כי אחד הרגעים המרגשים עבורו בשנה החולפת היה טקס הנפת דגל ישראל על תורן גבוה, בדיוק בנקודה בה ניסה המחבל לרצוח אותו. "זו הייתה גאווה גדולה להרים את הדגל שכולם יבינו שאותנו לא יעלימו כל כך מהר", הוא אומר.

כשהוא מביט קדימה, אופיר לא מסתפק בשיקום האישי שלו. החזון שלו ברור וחד: "אני מאחל שביום העצמאות הבא יוקמו עוד יישובים ביהודה ושומרון ועם ישראל יבוא לגור בהמוניו".