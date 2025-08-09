מי שרב מאוהב: קטטת ענק במסיבת ט"ו באב במלון באילת
במהלך האירוע, המציל בבריכה ביקש מאורח לצאת מהמים לאחר שלא ציית להנחיות • אביו התנגד - והוויכוח גלש לקטטה המונית • צפו
ארנולד נטייבכתב דרום
1 דקות קריאה
עימות אלים אירע אמש (שישי) במסיבת בריכה לציון ט"ו באב במלון באילת, במהלכו אב ובנו, וכן מציל, עוכבו לחקירה לאחר שהאחרון סירב לצאת מהבריכה.
צפו בתיעוד מהקטטה:
תחילה, המציל בבריכה ביקש מאורח בן 19 לצאת מהמים לאחר שלא ציית להנחיות, אביו התנגד - והוויכוח גלש לקטטה המונית שהפרה את הסדר הציבורי. האב, בנו והמציל עוכבו לחקירה.
