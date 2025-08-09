מי שרב מאוהב: קטטת ענק במסיבת ט"ו באב במלון באילת

במהלך האירוע, המציל בבריכה ביקש מאורח לצאת מהמים לאחר שלא ציית להנחיות • אביו התנגד - והוויכוח גלש לקטטה המונית • צפו

ארנולד נטייב
ארנולד נטייב 
מלונות על רצועת החוף בעיר אילת, אילוסטרציה
מלונות על רצועת החוף בעיר אילת, אילוסטרציה

עימות אלים אירע אמש (שישי) במסיבת בריכה לציון ט"ו באב במלון באילת, במהלכו אב ובנו, וכן מציל, עוכבו לחקירה לאחר שהאחרון סירב לצאת מהבריכה.

צפו בתיעוד מהקטטה:

Video poster
תחילה, המציל בבריכה ביקש מאורח בן 19 לצאת מהמים לאחר שלא ציית להנחיות, אביו התנגד - והוויכוח גלש לקטטה המונית שהפרה את הסדר הציבורי. האב, בנו והמציל עוכבו לחקירה.

