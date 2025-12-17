נתלה על הקרון: נוסע סמוי הסתנן בת"א לרכבת מטען | צפו

נוסע סמוי נתפס היום (רביעי) על ידי צוותי ביטחון של רכבת ישראל, לאחר שהסתנן לרכבת מטען ונסע בה במשך כ-20 דקות. מהפרטים עולה כי הוא עלה עליה כשהייתה בעצירה תפעולית בתחנת תל אביב סבידור-מרכז. בתיעוד מהאירוע ניתן לראות אותו בנסיעה על אחד הקרונות.

מוקד הבטחון של רכבת ישראל

החשוד, שהסתנן לרכבת תוך סיכון חייו, אותר ע"י מצלמות הבקרה של רכבת ישראל. צוותי ביטחון הורידו אותו ממנה בתחנת חב"ד לאחר מספר דקות של נסיעה. בהמשך הוא נמסר למשטרה.

מרכבת ישראל נמסר כי "הפעילות המהירה של הצוותים יחד עם קבלת החלטות מהירה ויעילה במרכז ניהול התנועה והבקרה, מנעו פגיעה בשירות הרכבתי בציר האיילון המרכזי". עוד נמסר: "צוותי וסיירי הביטחון של רכבת ישראל מנטרים ומסיירים בקביעות ברציפי התחנות ובתוואי המסילות, זאת על ידי סיירי שטח, מערך של אלפי מצלמות חכמות ואמצעים מתקדמים כגון רחפנים, רכבי פיקוד ועוד...".