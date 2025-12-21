משרד רה"מ חושף: בכמה זמן יתעכבו הקמות הרכבת הקלה והמטרו?

577 ימי עיכוב לקו הירוק, המטרו - מתקדם ללא תאריך יעד - כך חשף אתר חדש שהשיק הבוקר (ראשון) משרד ראש הממשלה. האתר שעלה לאוויר תחת השם "תשתיות לישראל", מתבסס על חקיקה ממשלתית מיוני 2023, שמחייבת את עשרת פרויקטי התשתית הגדולים במדינה (כהגדרת הממשלה) - לעדכן את הציבור בלוח הזמנים וביעד השלמת הפרויקט.

נכון להיום החברות הממשלתיות חושפות את המידע הזה בצורה שאינה נגישה לציבור או מייצרת שקיפות אמיתית - כך שהאתר הממשלתי מבקש להנגיש את המידע הזה, ובתקווה - ליצור בכך לחץ על החברות המבצעות והגופים הממשלתיים לעמוד בלוחות הזמנים אליהם התחייבו.

השקת האתר מהווה צעד חיובי בהגדלת שקיפות המידע עבור הציבור וכן יצירת ודאות על אותם פרויקטים שמשפיעים על האזרחים - הן בהשלמתם, והן בתקופת הבנייה לקראתם. עם זאת, המהלך נטול כל צעדים משמעותיים יותר של אכיפת החריגות של החברות המבצעות מפרויקטי התשתית הגדולים - שהפכה זה מכבר למכת מדינה ולתרבות עבודה, בה לוחות הזמנים, כך נראה, הינם בגדר המלצה בלבד. זאת גם כאשר מדובר בפרויקטי תשתית שעולים מאות מיליוני שקלים ואף מיליארדים לקופת המדינה.

להקמת האתר קדמו לא מעט התנגדויות מצד משרדי הממשלה והחברות המבצעות - מה שככל הנראה משקף דווקא את הצורך בפלטפורמה כזו, שתחייב את אותם גופים לשקיפות ולדין וחשבון לציבור הישראלי.

האתר הוקם על ידי המועצה הלאומית לכלכלה ואגף כלכלה ותשתיות במשרד ראש הממשלה בסיוע מערך הדיגיטל הלאומי. בין היתר ניתן למצוא בו את פרויקט המטרו, הרכבות הקלות בירושלים ובגוש דן, המסילה הרביעית באיילון, מיזמי אנרגיה כגון תחנת הכוח שורק ומתקן הפסולת בנאות חובב.

"אתר תשתיות לישראל שהושק הוא מקור המידע המקיף והאמין ביותר שפורסם אי פעם לציבור על מיזמי התשתיות הלאומיים הגדולים שנבנים כיום בישראל", מסר פרופסור אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה. "רמת הפירוט הופכת אותו לכלי יעיל לאזרח שרוצה לדעת מתי יושלמו עבודות החפירה מתחת לביתו, לבעל העסק שמעוניין לדעת מתי יסתיימו עבודות החפירה ברחוב, או לכל מי שמעוניין לדעת מתי ניתן יהיה סוף סוף לנסוע בקו הרכבת הקלה החדש שנבנה בעירו".