מפגינים פרצו להרמת הכוסית של הליכוד: 4 נעצרו, חה"כ דלל נפל

אירוע חריג נרשם הערב (שבת) במהלך אירוע הרמת הכוסית של הליכוד בכפר סבא, כאשר מפגינים פרצו בכוח לאירוע הרמת כוסית של הליכוד. במהלך האירוע, ארבעה מפגינים נעצרו, וחבר הכנסת אלי דלל נפל כשהוא מוקף בהם.

בהודעת המשטרה נמסר כי לפחות ארבעה מפגינים נעצרו בחשד לתקיפת שוטרים והפרת הסדר. המפכ"ל דני לוי מתח ביקורת על התנהלות השוטרים והורה על בדיקת האירוע. בנוסף, בסיומה של הערכת מצב הוחלט גם על תחקור ההיערכות המבצעית, בדגש על ההיערכות המקדימה לאירוע. לצד אלו, לוי הנחה גם למצות את הדין עם העצורים.

באחד הסרטונים המתעדים את האירוע, נראה חבר הכנסת דלל מוקף במפגינים - ונופל. רבים מחברי מפלגתו תקפו בתגובה את המפגינים וגינו את האירוע.

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם ח"כ דלל. "קרא למשטרה למצות את הדין עם התוקפים והזהיר מההסתה הפרועה נגד חברי הקואליציה. הסתה זו הולכת ומקצינה מידי יום ככל שהפורעים המסיתים מגלים שרוב הציבור אינו איתם. אם רשויות החוק לא ישימו קץ לתופעות המסוכנות הללו, זה יגמר בדם שיהיה על ידיהם", נמסר.

מהליכוד נמסר: "הליכוד מגנה בתוקף את תקיפתו של חבר הכנסת אלי דלל היום בכפר סבא. תקיפה זו בוצעה ע״י פורעים קיצוניים שפועלים כמיליציות אלימות ומשולחות רסן במטרה להשתיק ולהפחיד את בוחרי הימין. הרצח הבא כבר מעבר לפינה. עד לרגע זה, היועמ״שית ופרקליט המדינה לא עשו דבר נגד הגל הגואה של ההסתה האלימה. זה חייב להשתנות, ומיד".

השרה מירי רגב כתבה בחשבון ה-X שלה: "הכתובת על הקיר והרצח הבא על הידיים שלכם! אני מגנה בתוקף את המתקפה האלימה נגד חבר הכנסת אלי דלל. שוב ושוב אנחנו עדים לאותם פורעים מהשמאל. בשבוע שעבר זה היה נגדי בפתח תקווה, היום זה נגד ח”כ דלל, ובמקביל בירושלים הם פורצים לגדרות סביב בית ראש הממשלה, להזכירכם לפני שבועיים הם שרפו שם רכבים! זו לא מחאה, זו אנרכיה. חופש הביטוי הוא ערך עליון בדמוקרטיה, אבל אלימות, הצתות ופריצות חייבות להיפסק. אני קוראת למערכת אכיפת החוק להפסיק עם האכיפה הבררנית ולפעול ביד ברזל ולמצות את הדין עם הפורעים עד תום".

יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ציין: "עזבו שהוא חבר כנסת, אדם מבוגר בן 70 (וגם, מהמתונים והמקסימים שיש) מוטל על הרצפה, והחלאות 'הדמוקרטיות' המטונפות האלה משליכות עליו חפצים. ‏חופש ההפגנה? ‏היועצת המשפטית למחאה מוכנה להכשיר הכל, גם אלימות - רק שהממשלה תיפול".