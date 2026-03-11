סקר חדש: רוב הישראלים תומכים במתקפה על איראן, זינוק באמון בצה"ל

רוב הציבור הישראלי סבור כי ההחלטה לתקוף באיראן הייתה נכונה - כך עולה היום (רביעי) מנתוני סקר מדד החברה הישראלית של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI). הנתון מציג תמיכה של 72% מהישראלים.

הסקר, שנערך לאחר פתיחת מבצע "שאגת הארי", מציג תמונה שהיא ברובה חיובית של עמדות הציבור בישראל ביחס למלחמה, להנהגה וליחסי ישראל - ארצות הברית. בקרב יהודים ישנה תמיכה גבוהה במיוחד במתקפה - 85% סבורים שההחלטה נכונה, ורק שיעור אפסי סבורים שאינה.

בקרב הציבורי הערבי ישנו רוב של 55% שסבור כי ההחלטה לתקוף באיראן לא נכונה, ורק חמישית תומכים בה.

במישור הפוליטי ניכרים הבדלים. בעוד בשקרב הציבור המזוהה עם הימין התמיכה במבצע מגיעה ל-97% אחוזים, בקרב הציבור המזוהה עם השמאל רק 48% סבורים כי ההחלטה הייתה נכונה, ו-26% סבורים שההחלטה הייתה לא נכונה.

בנוסף, 65% מהישראלים מאמינים כי המלחמה תוביל לשינוי חיובי במזרח התיכון בטווח הארוך. מדובר ברמה משמעותית של אופטימיות ציבורית, במיוחד לנוכח הסיכונים הכרוכים בעימות אזורי רחב. בקרב הציבור היהודי שיעור האופטימיסטים גבוה במיוחד ומגיע ל-75%, בעוד שבקרב הציבור הערבי שיעור זה נמוך בהרבה – כ-27% בלבד.