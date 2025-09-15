חמישה ימים לאחר ששבה ארצה: אליזבט צורקוב שוחררה מביה"ח

היא תועדה בשיבא שבתל השומר כשהיא מתהלכת בסיוע בני משפחתה וחברותיה • צורקוב הוחזרה לישראל לאחר שנחטפה על ידי מיליצייה שיעית בעיראק, בזמן שביקרה במדינה במסגרת עבודה על הדוקטורט שלה

סיוון אלקלק
סיוון אלקלק ■ כתבת בריאות ■ instagram.com
1 דקות קריאה
אליזבת צורקוב בבית החולים שיבא בתל השומר
אליזבת צורקוב בבית החולים שיבא בתל השומריובל יוסף, לע"מ

אליזבט צורקוב, הישראלית ששוחרה משבי המיליציות השיעיות בעיראק, שוחררה היום (שני) מבית החולים, אליו הגיעה עם חזרתה ארצה. צורקוב, תועדה בשיבא בתל השומר כשהיא הולכת בסיוע בני משפחתה בחברותיה.

כאמור, אליזבט שבה לישראל ברביעי האחרון. אדם בוהלר, שליח טראמפ לענייני חטופים ומי שהוביל את המאמצים לשחרורה, חשף כי היא "עברה עינויים ותיארה חיים לא קלים בשבי". בוהלר סיפר כי רגע השחרור לווה בדמעות: "היא דיברה לראשונה עם אמה בטלפון - שתיהן בכו. זה היה רגע של הקלה עצומה".

Video poster
התנאים הקשים בשבי בעיראק: אליזבת צורקוב מספרת על הזמן בשבי ומצטרפת למאבק להחזרת החטופים

צורקוב הייתה חוקרת באוניברסיטת פרינסטון בניו ג'רזי, ארצות הברית. לאחותה אזרחות אמריקנית. היא נחטפה בזמן שעבדה על הדוקטורט שלה שעסק בתנועה השיעית של מוקתדא א-סדר, ושהתה במסגרתו במפלגת האיחוד הפטריוטי של כורדיסטן ובכוחות לבנוניים בלבנון. לעיראק היא נכנסה לאחר שהוזהרה שלא להיכנס ונחטפה מדירתה במרץ 2023. מאז התנהלו מגעים אינטנסיביים לשחרורה. 

