חמישה ימים לאחר ששבה ארצה: אליזבט צורקוב שוחררה מביה"ח

אליזבט צורקוב, הישראלית ששוחרה משבי המיליציות השיעיות בעיראק, שוחררה היום (שני) מבית החולים, אליו הגיעה עם חזרתה ארצה. צורקוב, תועדה בשיבא בתל השומר כשהיא הולכת בסיוע בני משפחתה בחברותיה.

כאמור, אליזבט שבה לישראל ברביעי האחרון. אדם בוהלר, שליח טראמפ לענייני חטופים ומי שהוביל את המאמצים לשחרורה, חשף כי היא "עברה עינויים ותיארה חיים לא קלים בשבי". בוהלר סיפר כי רגע השחרור לווה בדמעות: "היא דיברה לראשונה עם אמה בטלפון - שתיהן בכו. זה היה רגע של הקלה עצומה".

צורקוב הייתה חוקרת באוניברסיטת פרינסטון בניו ג'רזי, ארצות הברית. לאחותה אזרחות אמריקנית. היא נחטפה בזמן שעבדה על הדוקטורט שלה שעסק בתנועה השיעית של מוקתדא א-סדר, ושהתה במסגרתו במפלגת האיחוד הפטריוטי של כורדיסטן ובכוחות לבנוניים בלבנון. לעיראק היא נכנסה לאחר שהוזהרה שלא להיכנס ונחטפה מדירתה במרץ 2023. מאז התנהלו מגעים אינטנסיביים לשחרורה.