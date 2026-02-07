אביו של גיא אילוז בהפגנה: "נתניהו, אנחנו מחכים לתשובה"

הורים שכולים לקורבנות 7 באוקטובר, חברי "מועצת אוקטובר" ואלפי מפגינים השתתפו הערב (מוצ"ש) בעצרת מחאה בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית בכיכר הבימה בתל אביב.

--

רפי בן שטרית, אביו של אלרואי ז"ל שנפל בקרב על מוצב נחל עוז אמר: "בעוד הכשל הצבאי זועק לשמיים ומפקדי הצבא מישירים אלינו מבט ומרכינים ראש מפני כישלונם המחפיר, עסוקים בדרג המדיני יומם וליל לחמוק, להכחיש להשכיח ולהימלט מאחריותם – לאחר שמחקו מהלכסיקון העברי את המילה אחריות הם מחקו גם את המילה בושה. אין להם בושה בחיי שאין להם בושה. זה לא שאין להם אלוקים. לאלוקים אין אותם".

ניצב בדימוס דוד צור - לשעבר מפקד הימ"מ ומפקד מג"ב ובעל עיטור האומץ: "אני קורא לראש השב"כ דוד זיני - צא בקול ברור וצלול ועצור את מחול השקר והכזב על בגידה. הכשל הוא מספיק עמוק וכואב מכדי להוסיף שמן למדורה בתיאוריות קונספירציה הזויות".

מישל אילוז, אביו של גיא אילוז שנחטף ונרצח בשבי חמאס, אמר בהפגנה: "שנתיים שלמות חיכיתי לילד שלי. לא ישנתי, לא ידעתי שקט - עד הבוקר ההוא שהסדין התרומם וראיתי את גיא שלי. נגעתי בך אהובי, ניסיית להריח אותך והרגשתי שזה אתה. מאז עברו כמעט 100 ימים ואני עדיין מחכה. יחד איתי מחכה מדינה שלמה. אנחנו לא מחכים לסליחה, נסתדר בלעדיה. אדוני ראש הממשלה, אנחנו מחכים לתשובה - תשובה שרק ועדת חקירה ממלכתית אמיתית יכולה לתת לנו. זה יחזיר לנו את התקווה".

בתוך כך, המשטרה עצרה הערב גבר בן 50 מבאר שבע, לאחר שעל פי החשד תקף מפגינים במהלך הפגנה בעיר, כששפך לכיוונים שמן.