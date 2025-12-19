בדיוק לפני עשור יובל שטייניץ הביא לאישור את מתווה הגז. מתווה שנולד בעקבות גילויים של מוקדי גז טבעיים בשדות הגז של ישראל. ההתנגדויות לא איחרו להגיע, כאלה שבדיעבד ממש היוו תשתית למחאת קפלן.

בשמונה בנובמבר 2015, לפי דה מרקר נערכת ההפגנה הגדולה ביותר מאז קיץ 2011: "המפגינים התכנסו בכיכר הבימה, והחלו לצעוד לעבר קריית הממשלה, תוך שהם חוסמים את רחוב קפלן בליווי המשטרה. במהלך ההפגנה נרשמו כמה עימותים אלימים בין מפגינים למשטרה. מפגינים עוכבו לחקירה ושמונה מהם נעצרו. חלק מהמפגינים ניסו לפרוץ מחסומים על מנת לחסום את נתיבי איילון", מצלצל מוכר.

באותו חודש בהפגנה בנהריה, אחת המפגינות ביטאה חשש לפיו "המתווה מסכן את הדמוקרטיה של המדינה".

מעניין, חשבנו שזו רק הרפורמה של לוין שאיימה על הדמוקרטיה. מה שגורם לנו לחשוב, שאולי צדקנו והמחאה נגד הרפורמה לא היתה על הדמוקרטיה. ומחאת בלפור לא היתה נגד השחיתות. המחאה בכיכר גורן לא באמת דאגה מטוהר המידות ובמחאת הגז לא היה חשש אמיתי לגורל הגז.

אלה היו מחאות נגד הימין ולאו דווקא מתוך מחשבה שהימין יעשה רע לישראל, אלא גרוע יותר - שהימין יעשה טוב לישראל. תראו מה עשה מתווה הגז. אותו מתווה שאמרו שיפגע בדמוקרטיה, שיעשוק את האזרחים שקראו לו "שוד הגז הגדול" - הפך למכרה זהב גדול.

ולא מדובר רק על הכנסות. עשור אחרי מתברר שהמתווה מעלה את קרנה של ישראל כיצואנית גז שמדינות אחרות חושקות במשאבים שלה. ומה אם כמו הגז הרפורמה היתה עוברת? יכולנו לתת לעם יותר כוח ולהיות דמוקרטיה חזקה יותר.

אבל שהציבור באמצעות נבחריו יוכל להחליט על זהות השופטים? נשמע נורא. שלתפקיד היועץ המשפטי יהיו מגבלות ולא כוח בלתי נגמר? לא אצלנו. העם עלול לגלות שתפיסת עולם שמרנית היא לא רעה וגם ככה הוא נוטה לשם.

ולא רק עם מתווה הגז. גם באירועים אחרים התברר בדיעבד שהצדק היה עם הצאצאים האידיאולוגיים של ז'בוטינסקי: אוסלו, ההתנתקות, הבריחה מלבנון, ואפילו המסתננים. הימור שלנו? לרשימה הזו תתווסף הרפורמה המשפטית.

"החזית הדרומית": צפו בקטע המלא - בראש העמוד