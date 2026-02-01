ישיבת הממשלה תערך היום בקרית שמונה, פעילי מחאה בעיר לא יורשו להיכנס

לאחר שנדחתה, ישיבת הממשלה תערך היום (ראשון) בקרית שמונה ותהיה סגורה לתקשורת ולפעילי מחאה.

פעילי מחאה מקרית שמונה מציינים מספר נקודות הכרחיות לשיקום מלא של קריית שמונה. הנקודה הראשונה היא ביטול מע"מ ומסים לתושבים ולעסקים - החלת הטבות מסיבות בקרית שמונה, כולל ביטול מע"מ על צריכה ושיחתים מקומיים, הקלות במס הכנסה ובארנונה ותמריצים לעסקים קטנים, זאת במטרה ליצור ייצוב כלכלי, לחזק עסקים ולהחזיר את אמון התושבים.

הנקודה השנייה הינה טיסות מסובסדות - שתי טיסות יומיות: הפעלת קו טיסות מסובסד וקבוע מהצפון למרכז הארץ, לפחות שתי טיסות ביום, עד להקמת תשתית רכבת, זאת במטרה ליצור חיבור תחבורתי, לחזק את התעסוקה ולמשוך אוכלוסייה צעירה.

הנקודה האחרונה הינה יצירת מקומות עבודה ראויים: הקמת מוקדי תעסוקה איכותיים בעיר, העתקת יחידות ממשלתיות ותמחץ עובדים בתחומי הייטק, תעשייה ושיחתים ציבורים, זאת במטרה לעצור את ההגירה השלילית של משפחות צעירות וצעירים ולחזק את החוסן.