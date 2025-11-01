הממצאים שחמאס העביר לישראל - אינם של החטופים החללים; ה-FBI סיכל מתקפת טרור בהאלווין | סיכום השבת

סיכום חדשות השבת: המכון לרפואה משפטית באבו כביר הודיע כי השרידים שהושבו אמש לישראל, אינם שייכים לאחד מ-11 החללים החטופים שנותרו בשבי חמאס. אלוף במיל' יוסי בכר, ששימש כסגן מפקד פיקוד דרום במילואים במלחמה, חשף כי החלל החטוף סהר ברוך הוא אחיין שלו. ה-FBI סיכל מתקפת טרור בסגנון דאעש במהלך סוף השבוע של ליל כל הקדושים.

השרידים שהושבו אמש לישראל - לא שייכים לחללים החטופים

הבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר העלתה כי השרידים שהושבו אמש (שישי) לישראל - אינם שייכים לחללים החטופים. מצה"ל נמסר כי "בשעות האחרונות בוצעה העברה של ממצאים שאותרו בעזה, וחמאס טוען שהם שייכים לחטופים ישראלים. מנגד ואחרי בדיקה - אין לצה"ל מידע מודיעיני שקושר את הממצאים לחללים, ולכן נוקטים משנה זהירות".

סגן מפקד פיקוד דרום במלחמה חשף: סהר ברוך הוא אחיין שלי

כמעט שנתיים לאחר שנרצח בשבי, יובא מחר (ראשון) למנוחות סהר ברוך. אמש חשף לראשונה אלוף במיל' יוסי בכר, ששימש כסגן מפקד פיקוד דרום במילואים במלחמה, את הסוד שהוסתר - סהר הוא אחיין שלו.

בפוסט שפרסם בחשבון הפייסבוק שלו כתב יוסי: "הדמעות חונקות, למה כל הכאב הזה מגיע לתמי אחותי היקרה? בתצלום, ימים מאושרים של תמי עם ארבעת בניה; עידן נרצח בשבת, וסהר שיצא מהתופת, נחטף לעזה, שם בליל ה-8 בדצמבר נהרג במהלך מבצע החילוץ של סיירת מטכ"ל שנכשל".

תכננו מתקפת טרור בליל כל הקדושים: 2 גברים נעצרו במישיגן

הרשויות בארצות הברית עצרו קבוצת גברים שלכאורה תכננו מתקפה בסגנון דאעש במהלך ליל כל הקדושים, כך דווח אמש (שישי) ברשת CNN. לפי ראש ה-FBI, קאש פאטל, החשודים שוחחו ביניהם באינטרנט על מתקפה בהשראת ארגון הטרור, התאמנו במטווח ירי עם רובי AK-47 והזכירו את החג האמריקני כמועד אפשרי לפעולה.

פרשת הפצ"רית: קציני הפרקליטות דנו ביניהם טרם ההדלפה

אחרי שהפצ"רית יפעת תומר ירושלמי הודתה שאישרה את הדלפת הסרטון משדה תימן והגישה את התפטרותה לרמטכ"ל אייל זמיר, ממצאי החקירה מעלים כי יש בפרשה מעורבים נוספים. ראש דסק הפלילים של i24NEWS לי עייש, דיווחה ב"קבינט שישי" כי לקראת ההדלפה, קצינים בפרקליטות הצבאית דנו ביניהם על הנושא בקבוצת "וואטסאפ" פנימית שהיו חברים בה כעשרה קצינים, ביניהם אנשים בתוך הפרקליטות הפלילית. בין היתר היו בקבוצה גם קצינים בכירים, בהם הדוברת החשודה שהדליפה את הסרטון.