טרגדיה בצפון: בת 15 נפטרה לאחר שהתמוטטה בפארק מים

טרגדיה בצפון: הניה זאהר גאנם בת ה-15 מכסרא סמיע שבגליל המערבי, הלכה לעולמה היום (ראשון9 לאחר שהתמוטטה בפארק מים בחופי הכנרת אתמול.

תחילה, הניה בילתה בפארק מים אתמול בשעות הבוקר, כאשר לפתע התמוטטה בתוך המים באחת הבריכות. כאשר חובשים ופארמדיקים של מד"א שהגיעו למקום ביצעו בה פעולות החייאה ופינו אותה במצב אנוש למרכז הרפואי פוריה בטבריה.

למרות החיבור למכשיר האקמו ומאמצי הצוותים הרפואיים, מצבה הדרדר במהלך הלילה ובסופו של דבר לאחר שעות רבות של מאבק על חייה, נאלצו הרופאים לקבוע את מותה.