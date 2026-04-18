אשר גולדשטיין, שהודה ברצח בנו, נמצא ללא רוח חיים

אשר גולדשטיין, תושב אילת שלפני כשנה התוודה כי רצח את בנו בן ה-5, נמצא אתמול (שישי) ללא רוח חיים במושב האחורי של רכבו. צוותים שהגיעו לזירה איתרו ברכב גם מכלים המכילים חומרי בעירה. המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות המוות.

כאמור, גולדשטיין, תושב אילת בן 88 שחלה במחלה סופנית, התוודה בשנה שעברה על רצח בנו, סער גולדשטיין, לפני 51 שנים. האב התוודה שהטביע את הילד בן ה-5 בים באילת. שנתיים לאחר מכן, הואשם ברצח אשתו לבנה גולדשטיין.

המוות של סער נרשם בזמנו כטביעה בים. גולדשטיין האב, תושב העיר אילת, טען כי הילד סבל משיתוק מוחין וכי הוא פעל מתוך "רחמים". בחקירתו שנפתחה אתמול, אמר כי ברצונו "לנקות את מצפונו".

כאמור, בשנת 1976 הוגש כתב אישום נגד גולדשטיין בגין רצח אשתו. בדיווח מאותה תקופה נכתב כי לאחר הרצח הוסעה הגופה ברכבו אל מחוץ לעיר. בהמשך, פורסם כי במשפט הודה בהריגה אך כפר בעבירת הרצח. בשנת 1979 דחה בית המשפט העליון את הערעורים של גולדשטיין ושל ישראל עומרי (שותפו לתיק), ואישר את עונש מאסר העולם שהוטל עליהם.