באיחור של שנתיים וחצי, הבוקר (שני) פורסם תחקיר צה"ל על קרבות ה-7 באוקטובר בקיבוץ חולית - האחרון להתפרסם. התחקיר הוצג כבר ב-28 ביולי 2025 לחברי הקהילה, אך בעקבות "פערים" שעלו בו, בצה"ל "לקחו את הזמן" כדי לשפצר אותו ולא הציגו אותו מחדש טרם פרסומו. זאת, בטענה כי אין שינוי במסקנות עצמן.

לא ברור מדוע לקח זמן רב כל כך עד לפרסומו הסופי של התחקיר, וחברי הקיבוץ מבהירים כי אינם מסתפקים בתחקיר צה"ל ודורשים ועדת חקירה.

טל סבג, i24NEWS

קיבוץ חולית עדיין נטוש מתושביו, שרובם גרים ברביבים במגורים הזמניים, ועתידים לחזור לביתם בחודש יוני. כל זאת כשהאמון עדין כל כך נפיץ בקרב התושבים, בייחוד בימים אלו כשהמתיחות בגבול המערבי גוברת לאור האימונים של צבא מצרים במרחק של מאה מטרים בלבד מהגבול, הטנדרים שהתמקמו שם לאחרונה וכן הגעתם של שני עפיפונים, על פי החשד, מרצועת עזה לכפר עזה.

לא ברור בשלב הזה כמה מבני הקיבוץ יחזרו אליו, אבל מה שבטוח הוא ש-13 מהם לא יחזרו לעולם - אלו שנרצחו בטבח הנורא. בהם: משה רידלר, ניצול שואה בן 91 שהיה הנרצח המבוגר ביותר; אבי קורין, רבש"ץ הקיבוץ; חיים כצמן, מאיר וליז אלחרר, שחר ושלומי מתיאס, רולאן ורונית סולטן, לילי קייסמן, פטרו בוסקו, תהילה קטאבי ועדי קפלון ויטל. בנוסף, נרצחו שלושה עובדים זרים ושני לוחמי מילואים בלוט"ר. כמו כן, ב-8 בינואר 2025 חולצו שני חללים: יוסף אל-זיאדנה ובנו חמזה, שנחטפו במהלך הטבח בחולית.

מטעם קיבוץ חולית נמסר: "שנתיים וחצי ארוכות לאחר ה-7 באוקטובר, הוצג היום לציבור בישראל תחקיר צה"ל על אותו יום נורא. אנו מודים לצבא על ביצוע התחקיר ועל ההכרה בכשלים - אך עבורנו זה רק עוד אישור למחדל הגדול של אותו הבוקר. בוקר בו הייתה גבורה אזרחית יוצאת דופן - אל מול המחדל הצבאי הגדול ביותר שידעה המדינה".

עוד הוסיפו: "בבוקר השבת השחורה נותר קיבוץ חולית ללא הגנה. רק לקראת השעה 14:00 בצוהריים, שבע וחצי שעות מתחילת המתקפה, נכנסו לוחמים ראשונים לתוך שטחי הקיבוץ, וזאת למרות שכוחות היו במרחב כבר משעות הבוקר המוקדמות. מציאות זו הותירה את תושבי הקיבוץ להתמודד לבדם מול מתקפה אכזרית. רבש"ץ הקיבוץ, חברי כיתת הכוננות וחברי קיבוץ נוספים פעלו בתעוזה - נלחמו על בתיהם, חילצו פצועים תחת אש, הצילו ילדים מבתים בוערים, הגנו בגופם על משפחותיהם, וחלקם שילמו על כך את המחיר הכבד ביותר - בחייהם. קיבוץ חולית מרכין ראש לזכר חברי הקהילה והחיילים שנפלו בקרב, מחבק את המשפחות השכולות - ומבקש להוקיר את הכוחות והלוחמים שכן הגיעו לקיבוץ ופעלו באומץ לב".

את ההודעה סיכמו: "התחקיר הוא צעד חשוב בתהליך, אך אינו סוף פסוק. חקר האמת טרם הושלם, ואנו דורשים את מיצויו באמצעות ועדת חקירה ממלכתית שתבחן לעומק את כלל הכשלים והנסיבות שהובילו לאסון ובעיקר - תשיב את האמון. לקראת שובנו הביתה, אנו מצפים לביטחון אמיתי, להפקת לקחים ולפעולות אחרות מול האיומים המתעצמים גם בימים אלה על הגדר. קהילת חולית מבקשת להשתקם, לצמוח ולהיבנות - במקום הטבעי שלה, אליו היא קשורה בעבותות".