אלי לוי בשטח: הקרב על מיזם הבנייה באחד החופים היפים בארץ

מדרום ומצפון מקיפים את ג'סר א זרקא, אחד היישובים העניים בישראל, חופים מוכרים ויוקרתיים - של קיסריה, מעגן מיכאל וחוף דור. אז איך במרוצת השנים העיר נותרה מאחור? כתבנו אלי לוי הביא הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית" את הפרטים על פרויקט מגורים חדש שמנסה לתת חיים חדשים לרצועת החוף, אך גורר איתו את זעם התושבים. "אלי לוי בשטח": צפו - בראש העמוד