אלי לוי בשטח: הקרב על מיזם הבנייה באחד החופים היפים בארץ
מדרום ומצפון מקיפים את ג'סר א זרקא חופים מוכרים ויוקרתיים • אך אחד היישובים העניים בישראל נותר עדיין הרחק מאחור • פרויקט מגורים חדש מנסה לתת לו חיים חדשים - אבל מעורר את זעם התושבים • צפו
אלי לוימגיש מוסף "אלי לוי בשטח"
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מדרום ומצפון מקיפים את ג'סר א זרקא, אחד היישובים העניים בישראל, חופים מוכרים ויוקרתיים - של קיסריה, מעגן מיכאל וחוף דור. אז איך במרוצת השנים העיר נותרה מאחור? כתבנו אלי לוי הביא הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית" את הפרטים על פרויקט מגורים חדש שמנסה לתת חיים חדשים לרצועת החוף, אך גורר איתו את זעם התושבים. "אלי לוי בשטח": צפו - בראש העמוד
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות