לראשונה בצה"ל: הושלם קורס מ"כים של חטיבת הלוחמים החרדים

לראשונה בצה"ל - דור העתיד של המפקדים החרדים: טקס הסיום של קורס מפקדי הכיתות הראשון של חטיבת החשמונאים נערך אתמול (שלישי) בראשות מפקד החיטבה ובהשתתפות מפקדים ומשפחות בוגרי ההכשרה. כ-70 לוחמים סיימו את ההכשרה, במהלכה הם בין היתר לחמו בעזה.

במהלך ההכשרה עברו הלוחמים אימוני לחימה בשטח בנוי ופתוח וניווטים בכל חלקי הארץ, העמיקו בתכנים מקצועיים ואף לחמו בעזה כאמור. זהו קורס ההכשרה הראשון למפקדי כיתות מהמגזר החרדי בחטיבת החשמונאים כאמור, והוא חלק מתהליכים משמעותיים בצה"ל אשר נועדו לשלב צעירים חרדים בצבא.

כזכור, בחודש אוקטובר האחרון פורסם כי חטיבת החשמונאים נכנסה ללחימה בצפון רצועת עזה - לראשונה כגדוד מתמרן. לפני תחילת התמרון, הלוחמים הכניסו ספר תורה בעוטף עזה.

חטיבת החשמונאים נועדה להיות החטיבה החרדית הראשונה בצה"ל, שמטרתה לאפשר ללוחם החרדי לשרת במסגרת התואמת את אורחות חייו ומקפידה על שמירת זהותו. המסגרת מציעה שילוב ייחודי בין לימודי קודש לבין שירות צבאי משמעותי, המעניק לחיילים אפשרות להגן על המדינה תוך שמירה וחיזוק ערכי התורה והמצוות.