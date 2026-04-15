התיעוד שעשה "באזז" ברשת: נחילי דבורים משתלטים על נתיבות

בתיעודים שרצים ברשת ניתן לראות נחילים של אלפי דבורים במתחם צים בעיר הדרומית המעוררים בהלה בקרב הנוכחים במקום • בנוסף למתחם, דווח על הופעת נחילים במקומות נוספים בעיר, דבוראי נשלח לטיפול בדבורים

טל סבג
טל סבג ■ כתבת דרום
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מכת דבורים בנתיבות, 15.4.26
מכת דבורים בנתיבות, 15.4.26לפי סעיף 27א'

תיעוד מיוחד מעורר הדים ברשתות החברתיות בישראל - אלפי דבורים השתלטו על מתחם צים בנתיבות ועוררו בהלה בקרב הנוכחים במקום. בחלק מהסרטונים והתמונות שרצות ברשתות ניתן לראות נחילים שלמים של דבורים נצמדות למכוניות חונות.

התיעוד שעשה באזזז ברשת: מכת דבורים במרכז המסחרי בנתיבותלפי סעיף 27א'

בנוסף למתחם צים, דווח על הופעת נחילי דבורים באזורים נוספים בעיר הדרומית. דבוראי נשלח לטיפול בנחילים.

