התיעוד שעשה "באזז" ברשת: נחילי דבורים משתלטים על נתיבות
בתיעודים שרצים ברשת ניתן לראות נחילים של אלפי דבורים במתחם צים בעיר הדרומית המעוררים בהלה בקרב הנוכחים במקום • בנוסף למתחם, דווח על הופעת נחילים במקומות נוספים בעיר, דבוראי נשלח לטיפול בדבורים
טל סבגכתבת דרום
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
תיעוד מיוחד מעורר הדים ברשתות החברתיות בישראל - אלפי דבורים השתלטו על מתחם צים בנתיבות ועוררו בהלה בקרב הנוכחים במקום. בחלק מהסרטונים והתמונות שרצות ברשתות ניתן לראות נחילים שלמים של דבורים נצמדות למכוניות חונות.
בנוסף למתחם צים, דווח על הופעת נחילי דבורים באזורים נוספים בעיר הדרומית. דבוראי נשלח לטיפול בנחילים.
