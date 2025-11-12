רעידת אדמה הורגשה בצפון: המוקד - פאפוס שבקפריסין

המכון הסייסמולוגי האירופי-ים תיכוני (EMSC) מדווח הבוקר (רביעי) על רעידת אדמה בעוצמה 5.7 בסולם ריכטר באזור פאפוס, שקפריסין. תושבים במספר ישובים ומוקדים בצפון הארץ דיווחו כי הרגישו "רעידות קלות באזור".

כאמור, מוקד רעידת האדמה כ-20 קילומטרים מזרחית לעיר פאפוס, הנמצאת בחלק המערבי של קפריסין. הדיווח הראשון על רעידת האדמה הגיע בשעה 11:31. לפי שעה, אין דיווחים על נזק או נפגעים בגבולות ישראל, כשגם באי השכן אין דיווחים על נזק לנפש או לרכוש. יצוין כי הפעם האחרונה שהייתה רעידה באזור הים התיכון והורגשה בישראל - במהלך חודש מאי.