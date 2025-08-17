במהלך יום המחאה: נתניהו נפגש עם ראשי מועצת יש"ע בעפרה

מומלצים -

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (ראשון) ביישוב עפרה שבבנימין, המציין החודש 50 שנים להיווסדו. במהלך הביקור, הסיר נתניהו יחד עם ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, את הלוט מעל עץ הארז שנטע במקום לפני 25 שנים.

נתניהו נפגש עם ותיקי היישוב וראשי מועצת יש"ע, ונשא דברים שבהם הדגיש את חשיבות השמירה על היישוב והאחיזה בארץ ישראל: "אמרתי לפני 25 שנים שאנחנו נעשה הכל להבטיח את המשך אחיזתנו בארץ ישראל, למנוע הקמה של מדינה פלסטינית, למנוע ניסיונות לעקור אותנו מכאן. ברוך ה', מה שהבטחתי - קיימנו".

עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ

לדבריו, התהליך לא היה קל: "היו הרבה כוחות, הרבה לחצים מבית ומן החוץ, כולל נשיאים אמריקנים שרצו להקים כאן מדינה פלסטינית. עמדנו בזה יחד. קיימנו את הבטחת הדורות".

ראש הממשלה הוסיף כי העץ שנטע מסמל את "העמקת השורשים שלנו במולדת והגבהת הצמרות מעלה-מעלה, בדיוק כפי שהבטחנו", וברך את תושבי היישוב על היותם "חוד החנית של המשך קיומנו בארצנו".