בקשה לאישור תובענה ייצוגית רחבת היקף הוגשה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד נגד יצרנית הרכב הסינית BYD ונגד יבואנית הרכב בישראל, "שלמה מוטורס", בטענה לפגיעה שיטתית, חמורה ומתמשכת בפרטיותם של עשרות אלפי נהגים ונוסעים בישראל. הבקשה טוענת כי החברה אוספת מידע על הנהגים ומעבירה אותה לסין.

על פי הבקשה, הנאמדת בכ-300 מיליון שקלים, רכבי החברה פועלים כמערכות איסוף מידע מתקדמות, האוספות ומעבדות מידע רגיש על בעלי ומשתמשי הרכב, ומעבירות אותו לצדדים שלישיים, בין היתר מחוץ לישראל, ללא עמידה בדרישות חוק הגנת הפרטיות.

המבקשים עצמם הם אזרחי ישראל שרכשו רכבי BYD ועושים בהם שימוש שוטף, לצד בני משפחותיהם הנוסעים ברכבים באופן תדיר. הקבוצה הייצוגית כוללת כל אדם שרכש, השתמש או נסע ברכבי BYD בישראל. על פי הבקשה, בישראל נמכרו כבר למעלה מ-50 אלף רכבים מתוצרת החברה, נתון הממחיש את היקף החשיפה האפשרית של הציבור למנגנוני איסוף המידע הנטענים.

במוקד הבקשה שהוגשה באמצעות עו"ד אלעד דנוך, דוד מיכייב וגיא דוידוביץ ממשרד דנוך ושות', ועוה"ד חיים רביה וטל רון ממשרד פרל כהן, עומדת טענה רחבה להפרת חוק הגנת הפרטיות, תוך תיאור מפורט של מנגנון איסוף מידע מקיף: "בקשה זו עניינה פגיעה בוטה, שיטתית ומתמשכת בפרטיות המבקשים ויתר חברי הקבוצה, בעלי ומשתמשי רכבי BYD בישראל, ע"י המשיבות, אשר אוספות, מעבדות ומעבירות לצדדים שלישיים "מידע אישי" ו- "מידע בעל רגישות מיוחדת", כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, הנאספים מהרכב ומסביבתו, לרבות נתוני מיקום, מידע ביומטרי, הקלטות, נתוני נהיגה ומידע הנוגע לקטינים, ללא הסכמה מדעת וללא בסיס חוקי".

לטענתם, היקף הפגיעה בפרטיות אינו מסתכם באיסוף מידע בלבד, אלא כולל גם שימושים חודרניים במידע שנאסף, נתונים על הנהג ועל הרכב, ובהם נתונים ביומטריים, תמונות ממצלמות הרכב, נשימות ותנועות גוף, נתוני מיקום מדויקים, מידע ממערכות הבלוטות' והוויי-פיי, מידע על הימצאות ילדים ברכב ונתוני שיחות, מספר זיהוי של הרכב, זמני התנעה וכיבוי.

עוד מדגישים המבקשים כי הפגיעה מקבלת משנה תוקף כאשר מדובר בקטינים הנוסעים ברכב, "בכל הנוגע לקטינים, אשר מטבע הדברים נוסעים ברכב תוך שמידע רב אודותם נאסף, מעובד ומועבר לצדדים שלישיים, הרי שהפגיעה בפרטיותם חמורה שבעתיים. שכן, קטינים אינם יכולים לוותר על זכויותיהם הקנייניות והחוזיות, ובוודאי שלא על זכויותיהם הקוגנטיות מכוח הדין, ובכלל זה הזכות לפרטיות".

לטענת המבקשים, עצם ההסכמה של המשתמשים, ככל שניתנה, עם הזמנת הרכב, אינה עומדת בדרישות החוק: "בעת רכישת הרכב לא נמסרת לרוכשו הודעה לפי ס' 11 לחוק הגנת הפרטיות, ולא מתקבלת הסכמתו מדעת לפגיעה בפרטיותו. מדיניות פרטיות מוצגת לעיני הרוכש רק לאחר השלמת העסקה, כשהוא מניע את המכונית לראשונה".

בנוסף, ישנה טענה כי מדיניות הפרטיות עצמה מאפשרת העברת מידע רחבה וללא שליטה מצד המשתמש: "יתרה מכך, מדיניות הפרטיות כפי שנוסחה ע"י המשיבות עצמן מאפשרת, על פניו, להעביר את המידע האישי הרגיש שנאסף לצדדים שלישיים באמצעות כרטיס SIM ו/או מודם - ללא הגבלה של ממש על זהות מקבלי המידע או מטרות השימוש בו - כך שהצרכן למעשה אינו יכול לדעת בידי מי יימצא המידע האישי שלו ולאיזו מטרה ישמש".

עוד עולה כי למשתמשים אין שליטה אמיתית על ההסכמה שניתנה. "אם לא די בכך, הרי שברכבים מסוימים ישנה אפשרות לחזור ממתן ההסכמה לפגיעה בפרטיות, ואילו ברכבים אחרים לא קיימת כל אפשרות שכזו", הבהירו בבקשה, "יודגש כבר עתה, כי חזרה מהסכמה משמעותה הגבלת השימוש בחלק מהפונקציות שהרכב מציע ומאפשר. פונקציות אשר, ללא ספק, היו חלק מהטעמים לרכישת הרכב מלכתחילה.. האפשרות שלא להסכים למדיניות הפרטיות היא מוגבלת בפועל".

העברת מידע לסין והסתרה מהציבור בישראל

אחת הטענות המרכזיות והרגישות בבקשה נוגעת להעברת מידע מחוץ לישראל, ובעיקר לסין: "המידע האישי ו'המידע בעל הרגישות המיוחדת' שהמשיבות אוספות ומעבדות על משתמשי הרכב – מועבר לסין ולגופי השלטונות בסין".

לטענת המבקשים, מדובר לא רק בהעברה בעייתית, אלא גם בהסתרה מכוונת של מידע מהותי מהצרכנים בישראל: "בניגוד מוחלט לכך, בישראל, אין כל זכר במדיניות הפרטיות לכך שהמידע שנאסף ומעובד עובר לסין... מאחר ובאירופה, BYD Europe B.V נותנת גילוי נאות על העברת מידע לסין, אולם בישראל אין לכך כל זכר, הרי שאין מנוס מהמסקנה שזו העלמה מכוונת של מידע מהותי וחיוני".

לבקשה צורף מחקר שערך בדיקה טכנולוגית של מערכות הרכב, ממנה עולה תמונה רחבה של איסוף מידע לצד ליקויי אבטחה: "כלל המידע האישי המאוחסן ביחידת המולטימדיה אינו מוגן בהצפנה אפקטיבית ואינו מאובטח בסיסמאות חזקות. כל המידע האמור, לרבות רשימות אנשי קשר מלאות עם מטא-דאטה, נתוני מיקום מדויקים מאוד, מידע רפואי ומידע ביומטרי, מועבר באופן שוטף ורציף לשרתים סיניים באמצעות מודם GSM המותקן מראש ברכב".

רכבים חכמים כ"מכשירי מעקב מתוחכמים"

בהקשר הרחב יותר, הבקשה ממקמת את המקרה בתוך מגמה עולמית של איסוף מידע על ידי רכבים מחוברים. על פי מחקר שנערך באוניברסיטת ניו סאות' ויילס בסידני, "רכבים מחוברים (Connected Cars) מתפקדים בפועל כ-"מכשירי מעקב מתוחכמים ומקיפים", שכן הם מצוידים במערכות תקשורת הכוללות מודם וכרטיס SIM מובנה המאפשרים איסוף רציף של נתונים מהרכב, מהנהג, ומיתר משתמשי הרכב, והעברתם באמצעות האינטרנט ליצרן הרכב ולגורמים נוספים, לעיתים גם מחוץ למדינה שבה הרכב נמכר".

הבקשה מתייחסת גם לחששות ביטחוניים שעלו בהקשר זה, "על רקע חשש זה ננקטו בישראל צעדים במערכת הביטחון ובתעשיות הביטחוניות, ובכלל זה הפסקת שימוש בכלי רכב מתוצרת סין והשבתם לחברות ההשכרה, וכן החלטות להגביל או לאסור כניסת כלי רכב סיניים למתקנים רגישים. בהמשך לכך פורסם כי בחודש 02.2025 משרד הביטחון החליט לפסול רכבים סיניים ממרכז ה"ליסינג" לאנשי הקבע, בין היתר בשל "אי עמידה בדרישות ביטחוניות".

עוד פורסם כי בחודש 08.2025 הוחלט במערכת הביטחון לאסור כניסת רכבים סיניים לכל בסיסי צה"ל "מחשש לדליפת מידע". המבקשים מציינים כי צעדים אלה אינם ייחודיים לישראל: במדינות נוספות, ובהן ארצות הברית, בריטניה, פולין, קנדה ואוסטרליה, ננקטו צעדים דומים, ובכלל זה פרסומים אודות הגבלות על כניסת רכבים לבסיסים ומתקנים צבאיים בבריטניה, דבר הממחיש את ההשלכות האפשריות של איסוף נתונים והעברתם לצדדים שלישיים".