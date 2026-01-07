"לא ניתן להם לדרוס": מחאת התמיכה בביהמ"ש העליון בירושלים

עשרות מפגינים קיימו היום (רביעי) מפגן תמיכה בבית המשפט העליון בירושלים, וחסמו את הצומת הסמוך למתחם. המפגינים נקשרו זה לזה, תוך הנפת שלטי ענק שעליהם נכתב: "לא ניתן להם לדרוס". לצד הכיתוב הופיעו תמונותיהם של השרים יריב לוין, בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר ושלמה קרעי, וכן של חברת הכנסת טלי גוטליב.

לטענת המפגינים, המחאה מתקיימת על רקע דברי ההסתה של השר סמוטריץ' נגד נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, וכן לנוכח קידום חקיקה שמכנים המוחים "חוקי הפיכה משטרית". לדבריהם, מדובר בניסיון לפגוע בעצמאות מערכת המשפט וביסודות הדמוקרטיה הישראלית.

אורנה קופרמן

מטעם המפגינים נמסר: "לא נשתוק ולא ניתן לאף פירומן שיושב בממשלה לדרוס - לא את נשיא בית המשפט העליון ולא את הדמוקרטיה שלנו. זו ממשלה קיצונית וחסרת אחריות, שאיבדה מזמן את אמון העם. עלינו, האזרחים, לעצור אותה - ובקרוב מאוד גם לשלוח אותה הביתה".

כוחות משטרה נמצאים במקום ומנסים להסדיר את התנועה. עד כה ארבעה מפגינים עוכבו לחקירה.